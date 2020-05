Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Event-Autokino in Schleiz wird aufgebaut

Thomas Priemer (vorne rechts) und Kollegen von der Semmler Group bauen im Gewerbegebiet Wolfsgalgen nahe der A9-Abfahrt Schleiz die Bühne für das Event-Autokino auf. In den vergangenen Tagen wurde das 29.000 Quadratmeter große Gelände eingezäunt und 350 Meter Starkstromkabel verlegt. Am Freitag um 21 Uhr wird der Film „Ballon“ auf der zwölf mal sechs Meter großen Leinwand gezeigt. Tickets gibt es nur online unter www.eventkino.com. Am 16. Juni um 20 Uhr wird Ingo Appelt auftreten, vermutlich am 25. Juni Ilse DeLange und am 27. Juni Stefanie Hertel & Dirndlrockband. Am 11. Juli findet die Zeugnisübergabe der Goetheschule statt.