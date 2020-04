Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Extra-Sitzung des Kreistages zum Krankenhaus Schleiz im Livestream

Das Schleizer Krankenhaus ist der einzige Tagesordnungspunkt, wenn der Kreistag am 23. April zu einer Dringlichkeitssitzung in der Neustädter Sport- und Festhalle zusammenkommt. Zwar ist der einzige Tagesordnungspunkt der Antrag der Fraktionen von AfD und UBV bezüglich des Fortbestandes des Krankenhauses in Schleiz. Allerdings arbeiten auch andere Fraktionen daran, Anträge einzubringen.

Hier geht es zum Livestream.

Kreistagsfraktionen in Saale-Orla zu Kompromiss beim Krankenhaus Schleiz bereit

Kreistag bereitet Extrasitzung zu Schleizer Krankenhaus vor

Ärztemangel in Schleizer Krankenhaus wird immer prekärer

Covid-19-Patentin stirbt in Schleizer Klinik