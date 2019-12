Bad Lobenstein. Alarmierung am Sonnabend kurz vor 23 Uhr in Richtung Sägewerk Friesau!

Feuerwehren aus Bad Lobenstein und Ebersdorf rücken aus

Am 28. Dezember kurz vor 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Lobenstein und Ebersdorf zum Sägewerk der Mercer Timber Products GmbH in Friesau gerufen. Auf Nachfrage teilte die Rettungsleitstelle dazu am Sonntag mit, dass die Meldung über die Auslösung eines Brandmelders beziehungsweise der Sprinkleranlage im Elektroraum des Hobelwerkes vorlag. Aus der Kurstadt rollten fünf Fahrzeuge und aus Ebersdorf drei zum Ort des Geschehens. Zum Glück erwies sich die ganze Aktion als Fehlalarm. „Nach der Lageerkundung konnten wir keinen erkennbaren Grund für die Auslösung feststellen und sind dann alle wieder abgerückt“, so schilderte Denny Franz – Wehrleiter in Bad Lobenstein – den Ablauf dieses Einsatzes am letzten Sonnabend im alten Jahr.