Film und Diskussion im Schleizer Kino: Lesbisches Leben in der DDR

Schleiz. Auf ihrer Tour durch Thüringen macht Barbara Wallbraun, die Regisseurin des Films „Uferfrauen“, Halt im Neuen Kino in Schleiz.

Wie lebte es sich als lesbische Frau in der DDR? Dieser Frage geht der Dokumentarfilm „Uferfrauen“ nach. Am Dienstag, 6. Juli, ab 18.30 Uhr ist der Film im Neuen Kino in Schleiz zu sehen. „Uferfrauen“ rückt Homosexuelle in der DDR in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und lässt ein Stück unerzählte deutsche Geschichte lebendig werden.

Im Film werden sechs Protagonistinnen aus Groß- und Kleinstädten der damaligen DDR begleitet. „Die Frauen lassen das Publikum an ihrem damaligen Lebensalltag teilhaben, an ihrem Kampf um Selbstbestimmung, der ersten Liebe, unkonventioneller Familienplanung sowie Konflikten mit der SED und dem Gesetz“, heißt es in der Ankündigung der Initiatoren.

So werde ergründet, wie das lesbische Sein unter den Bedingungen des sozialistischen Regimes und seiner Gesellschaft bis heute nachwirkt. „Die porträtierten Frauen blieben sich selbst treu, richteten sich damit jedoch gegen die staatlichen Dogmen und waren deshalb Repressionen ausgesetzt.“

Am Rand der Gesellschaft und im persönlichem Zwiespalt

„Uferfrauen“ vermittele das omnipräsente Gefühl von der Einsamkeit als Außenseiterin, der gesellschaftlichen Tabuisierung von Homosexualität, dem Zwang nach Konformität und der Anpassung in einem repressiven Staat – ein Leben am Rand der Gesellschaft, immer im persönlichen Zwiespalt , ins kalte Wasser zu springen oder am sicheren Ufer zu bleiben.

Der Film ist auf einer Tour der Regisseurin Barbara Wallbraun in mehreren Thüringer Städten zu sehen, neben Schleiz auch in Jena, Weimar, Arnstadt, Leinefelde und Neudietendorf. Organisiert wird die Tour vom Frauenzentrum Brennessel e.V., der Heinrich-Böll-Stiftung und der LGBT-Koordinierungsstelle.

Beginn der Veranstaltung ist am Dienstag, 6. Juli, um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss stehen die Regisseurin und zwei der Protagonistinnen für eine Gesprächsrunde zur Verfügung. Um eine Anmeldung bis Montag, 5. Juli, an gleichstellung@lrasok.thueringen.de wird gebeten.