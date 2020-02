Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Finger weg vom Krankenhaus Schleiz

Bei den Fernsehbildern in dieser Woche habe ich mir gedacht: Die Chinesen wollen in der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Provinz Hubei innerhalb von zwei Wochen zwei Krankenhäuser aus dem Boden stampfen. Und in Schleiz muss man fürchten, dass das Kreiskrankenhaus oder wenigstens Abteilungen geschlossen werden. Gut, dass der Protest immer stärker wird. Das verdeutlichen auch die 5553 Unterschriften für den Erhalt der Klinik in der Kreisstadt, die Evelyn Frotscher mit Unterstützern gesammelt hat.

So darf man nur hoffen, dass es gute Nachrichten gibt, wenn am Montag erste Details aus dem Sanierungskonzept für das Kreiskrankenhaus Greiz inklusive Tochterunternehmen in Schleiz veröffentlicht werden. Deutschen Kliniken fehlen nicht nur Ärzte und Pflegekräfte, sondern wie es sich derzeit zeigt, auch Isolierstationen. Man möchte sich die Zustände gar nicht ausmalen, wenn es in Deutschland zu einer drastischen Zunahme von Coronavirus- und ähnlichen Fällen käme. Nicht nur in diesen Tagen frage ich mich, warum sich Krankenhäuser der Grundversorgung rechnen müssen. Es wird höchste Zeit, das zu ändern. Nicht nur aus Schleizer Sicht. Der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth hat bereits Mitte Januar davor gewarnt, dass sich schon jetzt die Rettungsfristen kaum einhalten lassen. Rettungskräfte seien nach einem Unfall meist in 10 bis 15 Minuten am Einsatzort. Feuerwehren bräuchten dann bis zu 30 Minuten, um einen Verletzten aus einem Auto frei zu schneiden. Bleiben also noch maximal 15 Minuten Zeit für den Transport ins Krankenhaus. Denn es gibt unter Rettern die Regel der „goldenen Stunde“. Der Verletzte muss demnach spätestens 60 Minuten nach dem Unfall in der Klinik ankommen, damit die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes möglichst gering bleibt. Aufgrund der Entfernungen gibt es keine Alternative zum Kreiskrankenhaus Schleiz.