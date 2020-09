Förderpenny-Preisgeld für inklusiven Spielplatz in Schleiz

Der Behindertenverband Saale-Orla wurde zum regionalen Sieger der Aktion „Förderpenny“ gekürt: Der erhält ein Preisgeld und Spendengelder für den Bau eines inklusiven Spielplatzes in Schleiz.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit ihrer täglichen Stimmabgabe beim Förderpenny unterstützt haben. Der Sieg war so knapp und wir sind stolz darauf, dass wir so viele Unterstützer für unser Projekt begeistern konnten“, freut sich Sandra Herrmann, Mitarbeiterin des Behindertenverbandes Saale-Orla. Mit dem Förderpenny-Preisgeld in Höhe von 2000 Euro möchte der Verband sein Herzensprojekt eines inklusiven Spielplatzes umsetzen. Es soll ein Begegnungsort für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, unabhängig von ihrer Herkunft, dem Alter, sozialer Schwierigkeiten oder Behinderung entstehen. „Gerade Kinder mit Behinderungen haben oft nicht die Möglichkeit, mit Nichtbehinderten gemeinsam auf einem öffentlichen Spielplatz zu spielen, weil die Spielgeräte zu hoch, der Spielplatz nicht barrierefrei zugänglich oder die vorhandenen Spielgeräte nicht individuell für die jeweiligen Bedürfnisse nutzbar sind.

Zusätzlich zum Preisgeld gibt es für uns ein Jahr lang die Kundenspenden der Penny-Märkte der Region. Das bringt uns ein ganzes Stück voran“, freut sich Sandra Herrmann.