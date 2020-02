Frau bei Crash mit drei Autos in Schleiz verletzt

Am 25. Februar gegen 8.30 Uhr kam es in der Oschitzer Straße in Schleiz zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos und einer verletzten Frau.

Der Fahrer eines VW Crafter stellte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und verließ das Auto. Ein nachfolgender Skoda-Fahrer wollte das stehende Auto überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs ordnete sich der Fahre wieder hinter dem VW ein und hielt ebenfalls an.

Eine weitere Fahrerin mit einem Nissan bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit Wucht auf den Skoda auf. Dabei wurde der Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dann prallte sie noch gegen den VW Crafter. Die 29-jährige Fahrerin des Nissan wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in das Schleizer Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.