Leben zur Hölle gemacht: Frau in Bad Lobenstein erlebt Psycho-Terror

„Ich will einfach nur meine Ruhe“, sagt die Frau im Zeugenstand. Ihre Ruhe vor jenem Mann, mit dem sie kurzzeitig eine Partnerschaft hatte und der ihr seit der Trennung das Leben zur Hölle macht. Der Ex-Partner, 49 Jahre alt und wohnhaft in einem kleinen Ort der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, sitzt auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Bad Lobenstein. Sachbeschädigung, Verleumdung und mehrere Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz lauten die Tatvorwürfe.

Schmiererei an Kirchenwand

In der Nacht zum 16. Mai vorigen Jahres ist an die Kirchenwand in Bad Lobenstein mit schwarzer Farbe der Schriftzug „Ich liebe Dich“ geschmiert worden. Nebst Abkürzung des Namens der angesprochenen Frau. Das ist fast noch das Harmloseste, was aus der Anklageschrift vorgetragen wird. Schon Monate vorher ging der Psycho-Terror los. Bei einer Firma wird behauptet, die Frau habe verschiedene Dinge mitgehen lassen wie Arbeitshandschuhe, Staubmasken und verschiedene Stifte, was sich jedoch bei einer umgehend durchgeführten Inventur nicht bestätigt hatte. An einer Wohnungstür in Helmsgrün soll der Angeklagte geklingelt haben um dort einer Frau mitzuteilen, dass deren Ehemann ein Verhältnis mit der ehemaligen Lebensgefährtin pflege. Schließlich gibt es einen Anruf bei der Firma, in der die Frau arbeitet, um zu behaupten, dass diese regelrechte Betriebsführungen durchführe, statt ihren Aufgaben als Wachschutz nachzukommen.

Überwachungskamera hält Tat fest

Auf dem Parkplatz der Firma in Ebersdorf werden im Dezember 2018 auch noch Zettel unter die Scheibenwischer geklemmt, auf denen mit einem Bild von der Frau nebst Telefonnummer und Wohnanschrift sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Diese Aktion des Angeklagten hatte eine Überwachungskamera festgehalten. Mit dem 19. Dezember 2018 erging ein Beschluss des Familiengerichts, wonach dem Angeklagten jegliche Kontaktaufnahme untersagt worden ist. Die damit verbundene Hoffnung des Opfers, endlich Ruhe vor dem Mann zu finden, erfüllte sich jedoch nicht. Denn prompt trafen vier Nachrichten auf dem Handy ein. Allein das wird dem Angeklagten jetzt als vier selbstständige Fälle des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zur Last gelegt.

Psychische Probleme erwähnt

„Es gab exorbitante psychische Probleme nach der Beendigung der Beziehung“, sagt der Verteidiger über seinen Mandanten und verweist unter anderem darauf, dass sich dieser selbst darum gekümmert habe, die Schmiererei an der Kirchenwand zu beseitigen. Als der Verteidiger die Frage in den Raum stellt, ob möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen könnte, wird der Amtsanwalt auf der Klägerseite deutlich: „Eine entsprechende Begutachtung könnte für ihren Mandanten auch nach hinten losgehen.“

„Unsere Beziehung hielt nicht einmal ein Jahr“, ist von der ehemaligen Lebensgefährtin zu hören. „Es geht nicht, dass einem das Leben zur Hölle gemacht wird“, fügt sie verzweifelt hinzu. Aus den Schilderungen des Opfers trifft der Amtsanwalt wenig später die Feststellung: „Die Frau ist fix und fertig.“ Es ergeht der rechtliche Hinweis, dass für alle angeklagten Fälle auch zusätzlich eine „Nachstellung“ in Betracht kommen könnte, so die exakte juristische Bezeichnung für Stalking. „Es ist Zeit, mit einer Freiheitsstrafe auf den Angeklagten einzuwirken“, begründet der Amtsanwalt seinen Antrag auf einen achtmonatigen Freiheitsentzug, der zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Die Bewährungszeit solle auf zwei Jahre festgelegt werden, in denen 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten seien. „Der Angeklagte hat Zeit“, stellt der Amtsanwalt unter Verweis auf die Lebensumstände des Angeklagten fest, der seit einigen Jahren keiner Arbeit nachgeht und stattdessen die Grundsicherung von monatlich 410 Euro bezieht.

Geldstrafe als Warnschuss

„Es scheint jetzt Ruhe eingekehrt zu sein“, spricht sich der Verteidiger gegen eine Freiheitsstrafe aus. Sein Mandant sei „auf einem guten Weg“, die Nachstellung könne er nicht bei allen angeklagten Tatbeständen bejahen. Eine Geldstrafe im dreistelligen Bereich halte er für ausreichend. „Ich mache für mich einen Haken dran“, beteuert der Angeklagte in seinem letzten Wort. Das Gericht verhängt eine Geldstrafe von 1300 Euro und sieht in der Urteilsbegründung eine Nachstellung nicht gegeben. Dazu müsse die Beeinträchtigung für das Opfer schwerwiegend sein. „Mir ist das Wichtigste, dass die Frau jetzt in Ruhe gelassen wird“, wendet sich der Richter eindringlich an den Angeklagten, „alles andere hätte eine Freiheitsstrafe zur Folge.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.