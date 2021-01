Freifahrt mit dem Taxi zur Impfstelle nach Pößneck

Der Hausarzt kann einen Transportschein ausstellen, damit Risikopatienten auf Kosten der Krankenversicherung mit dem Taxi zur Impfstelle fahren können. Auf diese Neuerung wies der Amtsarzt des Saale-Orla-Kreises, Torsten Bossert, zur jüngsten Kreistagssitzung hin. Aktuelles zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Blog

Jens Heynisch als Leiter des Landratsbüros habe mehrere Immobilien in Schleiz als Impfzentrum vorgeschlagen. Doch die Vorschläge wurden kommentarlos von der Kassenärztlichen Vereinigung ignoriert, sagte Torsten Bossert auf die Kritik von Kreistagsmitglied Klaus Möller (Linke), dass das einzige Impfzentrum schlecht erreichbar für Menschen aus dem Oberland am nordwestlichen Rand des Landkreises angesiedelt wurde. Bossert geht davon aus, dass sich die Lage entspannen werde, sobald auch andere Coronaimpfstoffe verfügbar seien, die nicht tiefgekühlt werden müssen und weitere Impfpraxen ihre Arbeit aufnehmen. Nach schweren Corona-Ausbrüchen in einigen Altenpflegeheimen im Dezember konnte das Gesundheitsamt von den Fallzahlen her in Richtung Normalität zurückkehren. „Abgesehen vom Haus Elisabeth in Ebersdorf haben wir die Lage in den großen Gemeinschaftsunterkünften wieder in Griff. Was uns jedoch große Sorgen bereitet, sind die Infektionen von Privatpersonen, bei denen keinerlei Infektionsquellen nachvollziehbar sind“, so Bossert.

Jedoch habe ihn das neue Einreisegesetz erschüttert: „Allein am Montag sind 40 Leute aus dem Ausland zu uns eingereist und müssen sich digital anmelden. Etwa 30 Personen sind Ausländer, mit denen wir nicht kommunizieren können. Wie wir Gesundheitsämter die Verwaltungsarbeit leisten sollen, erschließt sich mir noch nicht“, so Bossert.

Normalbetrieb in Thüringen-Kliniken in Pößneck

Die Thüringen-Kliniken haben nach Anfrage lediglich die Räume in Pößneck zur Verfügung gestellt, sonst aber nichts mit dem Impfzentrum zu tun. „Selbstverständlich ist bei möglichen Komplikationen im Impfzentrum unser Reanimationsteam sofort einsatzbereit“, sagte Thomas Weidermann, CDU-Kreistagsmitglied und Chefarzt der Unfallchirurgie in Pößneck. Das Krankenhaus prüfe nun, ob an einem Seiteneingang ein barrierefreier, 20 Meter langer Zugang zum Fahrstuhl und somit zum Impfzentrum geschaffen werden kann.

Die Thüringen-Kliniken in Pößneck haben am Montag ihre Corona-Station geschlossen und seien wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Coronapatienten würden in Pößneck zwar noch erstversorgt, aber in den Thüringen-Kliniken in Rudolstadt behandelt, so Chefarzt Weidermann.

Sechs Intensivbetten aber nur zwei Patienten möglich

Im Kreiskrankenhaus Schleiz könnten maximal zwei Patienten mit Corona auf die Intensivstation, weil die Klinik nicht mehr leisten könne, sagte Amtsarzt Bossert auf die Anfrage von Uwe Thrum (AfD). Es seien zwar sechs Betten im Normalfall ausgewiesen.

„Ein Intensivpatient ist machbar, bei zwei Patienten kollabiert die Versorgung. Pößneck hat sechs Intensivbetten. Für mehr als fünf Patienten gibt es jedoch kein Personal“, sagte Bossert.

Auf Anfrage von Wolfgang Kleindienst (UBV) empfahl Amtsarzt Bossert, Nutzer sollten FFP2-Masken täglich wechseln, eine Woche lang zum Trocknen aufhängen und dann jeweils am gleichen Wochentag wiederverwenden, wenn die Gesamttragedauer von acht Stunden pro Maske noch nicht erreicht ist. Arbeitsmedizinische Untersuchungen seien nur für Träger von FFP3-Masken notwendig, wie es bei Mitarbeitern des Gesundheitsamtes vorgenommen wurden. Anderen Mitarbeiter des Landratsamtes wurde empfohlen, FFP2-Masken zu tragen, so Bossert.