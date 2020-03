Freilandhühner in Dobareuth legen Eier für Direktvermarktung

Die Buchstabenkombination am Kennzeichen des Elektro-Smart-Dienstwagens von Wolfram Gräßer deutet an, auf welchen neuen Geschäftszweig die Agrargenossenschaft Dobareuth neuerdings setzt. Nach dem Landkreiskürzel SOK folgt gleich das EI. Die Landgenossenschaft steigt in die Freilandhaltung von Hühnern ein. Die Eier sollen in der Direktvermarktung verkauft werden.

Auslauf auf Wiese zwischen Dobareuth und Gefell

Auf einer 3000 Quadratmeter großen Wiese am Rande des Stallgeländes oberhalb der Alten Hofer Straße zwischen Gefell und dem Ortsteil Dobareuth grasen seit wenigen Tagen 220 Hühner. Unterschlupf finden sie in einem mobilen Hühnerstall, den die Agrargenossenschaft Dobareuth gebraucht in Tanna gekauft hat. In diesem stehen den Legehennen im oberen Bereich Futterschalen, Tränken und Legenester sowie Sitzstangen zur Verfügung sowie ein Kaltscharrraum im unteren Bereich. „Tagsüber haben die Hühner freien Auslauf. Die Auslaufklappen verschließen sich in der Dämmerung automatisch und halten alle Feinde und Schadnager in der Nacht fern. Morgens öffnen sich die Klappen wieder und die Hühner können ins Freie“, erklärte Wolfram Gräßer, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft.

Die Agrargenossenschaft Dobareuth habe schon längere Zeit mit der Hühnerhaltung geliebäugelt, wie ihr Vorstandschef sagt. Jetzt vor Ostern, aber auch danach sollen die 160 bis 170 Eier, mit denen Gräßer täglich rechnet, im Büro des Landwirtschaftsbetriebes in Dobareuth verkauft werden, ab Mitte Juni auch am Stand des unternehmenseigenen Erdbeerfeldes für Selbstpflücker.

Auf der Wiese genießen am Donnerstag die 220 Hühner den sonnigen Tag. Eine Hälfte der Legehennen hat ein braunes, die andere Hälfte ein weißes Federkleid. „Die Farbe der Eierschalen ist nicht von der Farbe der Federn, sondern von der Farbe der Ohrenscheiben abhängig. Hat ein Huhn farbige Ohrenscheiben, legt es meist braune Eier. Hat es weiße Ohrenscheiben, ist die Schale auch weiß“, erklärt Wolfram Gräßer.

Erdbeerfeld öffnet im Juni

Am Rande des Erdbeerfeldes für Selbstpflücker wachsen auch Tulpen für die Direktvermarktung. Agrargenossenschaft Dobareuth steigt in die Freilandhaltung ein. Foto: Peter Cissek

Die Tiere werden zu 50 Prozent mit Legehennenfutter, einer Mischung aus Mais- und Getreideschrot sowie Sonnenblumenkernen und Mineralstoffen, gefüttert. Die andere Hälfte des Futters besteht aus hofeigenem Getreide wie Gerste und Weizen. Abgesehen vom Futter, das nicht bio ist, gehe es den Hühnern in Dobareuth nicht viel anders als in einem Ökobetrieb, erklärt Gräßer. Außerdem finden die Tiere auf der Wiese frisches Futter.

„Sollten die Hühner das Gras wegscharren, so werden wir Weideparzellen abstecken. Jedes Huhn muss mindestens vier Quadratmeter Auslauf haben“, sagte Wolfram Gräßer. Anders als bei anderen Hühnermobilen in Oettersdorf, Lausnitz bei Neustadt oder Pößneck-Ost gibt es in Dobareuth keinen Selbstbedienungsverkauf.

Mit der Direktvermarktung hat die Agrargenossenschaft Dobareuth vor zwei Jahren begonnen, als sie eine Erdbeerplantage für Selbstpflücker eröffnete. Die Anbaufläche wird sich in diesem Jahr auf 8000 Quadratmeter verdoppeln. Insgesamt 22.000 Pflanzen und fünf Erdbeersorten werden die Besucher erwarten. Die Saison werde von Anfang Juni bis Mitte Juli dauern. Die Öffnungstage und –zeiten werden witterungsabhängig und auf der Internetseite www.erdbeeren-dobareuth.de zu erfahren sein. Darüber hinaus wird es neben Erdbeeren und Eiern auch Tulpen geben, die auf einem 300 Quadratmeter Streifen Feld gepflanzt wurden. Außerdem wurden neben der Erdbeerplantage auf 4000 Quadratmetern Zier- und Speisekürbisse angebaut, die vermutlich bei einem Kürbisfest an einem Wochenende im September veräußert werden, so Gräßer.