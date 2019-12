Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fröbel-Schule gewinnt Jugendherbergs-Preis

Die Friedrich-Fröbel-Förderschule in Schleiz hat eine Jugendherbergsfahrt nach Ilmenau gewonnen.

Verantwortlich ist dafür die Lehrerin Regine Kanis, welche die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Lernen lohnt sich“ anschob. Den Preis im Wert von 400 Euro gewann die Schule durch die Antwort von Regine Kanis auf die Fragen, was Glück auf einer Reise bedeutet, was Jugendherbergsglück bedeutet und inwieweit Glück und Reisen zusammen stehen. Regine Kanis’ Antwort: Glück und Reisen bedeutet für uns, ohne Geldsorgen etwas Neues, Interessantes oder Aufregendes in einer Gruppe zu erleben und sich lange an dieses schöne Erlebnis zu erinnern. Gemeinsam, etwas für Kinder und Jugendliche erleben, was nicht Alltag, Schule oder Familie ist.“

Von den 18 Schülern, die an dem Projekt zu „Lernen lohnt sich“ teilnehmen, werden die besten sechs bis acht Schüler auf die Klassenreise in die Jugendherberge Ilmenau geschickt. Wer die Glücklichen sind, erfahren sie am Tag ihrer Zeugnisübergabe am 7. Februar.