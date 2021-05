Fünf schwere Wochen für Schleiz-Oschitz

Schleiz. Wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags zwischen Kreisverkehr Heinrichsruh und der Einfahrt ins Industriegebiet ist auch die Autobahnanschlussstelle Schleiz voll gesperrt.

Das Landesamt für Bau und Verkehr lässt derzeit den Fahrbahnbelag der Bundesstraße 282 und nachfolgend der Landesstraße 1095 zwischen dem Kreisverkehr Heinrichsruh und der Einfahrt zum Industriegebiet Schleiz-Oschitz grundhaft erneuern. Der Bauabschnitt ist zwar nur 1550 Meter lang, doch die Auswirkungen sind enorm. Denn vollgesperrt ist auch die Autobahnauf- und -abfahrt Schleiz.

Hinweisschilder am Kreisverkehr Heinrichsruh. Foto: Peter Cissek

Der Bauabschnitt umfasst den Kreisverkehr am Hotel Luginsland und von dort rund 1,5 Kilometer über die B282 und die Landesstraße 1095 einschließlich der Einfahrt zum Industrie- und Gewerbegebiet Oschitz sowie die Autobahnanschlussstellen. „Es handelt sich um eine planmäßige Erneuerung der oberen Asphaltschichten, um grundhafte Schäden am Straßenunterbau zu verhindern. Die Arbeiten werden von der Firma Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena mit wechselnder Baustellenbesetzung ausgeführt. Die geplanten Baukosten werden rund 650.000 Euro betragen“, teilte Thomas Plötner, Sachbereichsleiter beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, mit. Während der geplanten Bauzeit bis zum 4. Juni werde der gesamten Baubereich der B282 und der L1095 vollgesperrt bleiben, ebenso die Autobahnauf- und abfahrt Schleiz. Der Kreisverkehr in Heinrichsruh bleibt in Richtung Schleiz und Gefell mit Ampelreglung befahrbar. Die Umleitung gen Saalburg und zurück erfolgt durch Schleiz und die Industriestraße.

Autobahnanschlussstelle Schleiz vollgesperrt

Auf Grund der Notwendigkeit der Sperrung beider Seiten der Autobahnanschlussstelle Schleiz während der aktuellen Maßnahme wäre es nicht möglich gewesen, diese Arbeiten zeitgleich mit der Fahrbahnsanierung der Autobahn im Bereich Schleiz vorzunehmen, erklärte Thomas Plötner. Während der von Februar bis Dezember 2020 dauernden Arbeiten war die Autobahnanschlussstelle erst in Richtung München, später dann in Richtung Berlin vollgesperrt.

Wegen der erneuten Sperrung der Autobahnanschlussstelle werde der Lkw-Parkplatz der HEM-Tankstelle im Gewerbegebiet Oschitz sichtbar weniger genutzt. Tankstellenpächter Norbert Kettner will sich dazu gar nicht äußern, sondern sagte nur: „Ich freue mich heute schon auf den Tag, an dem die Autobahnanschlussstelle und die Straße wieder freigegeben werden.“

„Die komplette Sperrung der Autobahnabfahrt bringt uns einen weiteren, erheblichen Umsatzrückgang“, sagte Stefanie Beutner, Bezirksleiterin im McDonald’s-Restaurant. Wegen den behördlichen Einschränkungen der Coronapandemie hatte der Außer-Haus-Verkauf von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Nun wurden die Öffnungszeiten erneut auf 11 bis 20 Uhr eingeschränkt. „Vergangenes Jahr war die Autobahnanschlussstelle immer nur halbseitig gesperrt. Nun aber leider komplett. Das trifft uns hart, weil es ja im Mai einige Feier- und Brückentage gibt, an denen Reisende auf der Autobahn unterwegs sind. Doch sie können leider nicht zu uns abfahren“, bedauerte Stefanie Beutner.

„Das geht Tag und Nacht“

Auch die Anwohner im Ortsteil Oschitz fühlen sich von der innerörtlichen Umleitung zum Industrie- und Gewerbegebiet stark belastet. „Das geht Tag und Nacht mit dem Verkehr. Ich bin nur froh, dass ich Rentnerin bin und nicht Schicht arbeiten muss. Denn schlafen kann man derzeit nicht“, sagte Isolde Lippold aus der Saalburgerstraße, in der nun Baustellenampeln stehen, damit es für den Begegnungsverkehr nicht zu eng wird.