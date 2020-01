Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für nächste Generationen

Das Schulerweiterungsbau-Projekt in Schleiz nimmt bald die nächste Hürde: Vier Ingenieurbüros werden Anfang Februar ihre Entwürfe einer Jury vorstellen. Diese wählt dann jene Arbeit aus, die umgesetzt werden soll. Schön für die Regelschule, die ein Mitspracherecht hat. Doch Pech für die älteren Regelschüler, die den Neubau nicht oder nur für kurze Zeit werden nutzen können. Denn vor 2024 oder 2025 wird dieser nicht fertig. Sie müssen darunter leiden, dass in früheren Jahren aufgrund pessimistischer Bevölkerungsprognosen Schulen geschlossen wurden, aber auch die Vorgängerbürgermeister in Schleiz die Notwendigkeit nicht erkannten.

Somit wird der Erweiterungsbau nicht bezugsfertig sein, wenn die Goetheschule ihn am meisten benötigt. Die Schule erwartet für das Jahr 2021 rund 420 Schüler und platzt dann aus allen Nähten. Neben der neuen Mensa mit 130 Sitzplätzen sollen mindestens drei große, multifunktionale Klassenräume für bis zu 30 Schüler entstehen. Auf den angrenzenden Freiflächen sollen unter anderem Stellplätze für Fahrräder und Mopeds und ein „grünes Klassenzimmer“ errichtet werden. Außerdem soll der Schulhof erweitert werden. Entlastung gibt es also erst für künftige Generationen.