Manuela Luther vom Behindertenverband leitet den Rollator-Fit-Kurs, der am 26. Februar im Saal des Behindertenverbandes in Schleiz beginnt. Am Schluss gibt es für die Teilnehmer ein Zertifikat. Dieser Rollator hier wurde von einem in Schleiz ansässigen Sanitätshaus extra für besagten Lehrgang gesponsert.

Für Rollator-Fit-Kurs in Schleiz gibt es noch freie Plätze

Am 26. Februar um 14 Uhr startet unter Leitung von Manuela Luther im Saal des Behindertenverbandes Saale-Orla-Kreis e.V. in Schleiz, Oettersdorfer Straße 18 A, ein Rollator-Fit-Kurs, der mit „Bewegungsideen für mehr Mobilität“ überschrieben ist.

Auf dieses Handbuch kann sich Trainerin Manuela Luther beim Rollator-Fit-Kurs stützen. Selbiger soll einen festen Platz im Angebotskatalog des Behindertenverbandes bekommen. Foto: Uwe Lange / OTZ

„Es gibt noch freie Plätze. Diese Lehrgangspremiere läuft jetzt erstmal über sechs Wochen, immer mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr. Dann ist eigentlich geplant, dass es solch eine Veranstaltung jeweils zweimal im Monat geben soll. Rollator-Fit wird also einen festen Platz in unserem Angebotskatalog bekommen“, erklärte Manuela Luther, die nach eigener Aussage bei einer Fortbildung in Weimar extra einen „Trainer-Schein“ dafür erworben hat.

Sollte jemand am Mittwoch beim Auftakt nicht dabei sein können, sei auch ein späterer Einstieg in besagten Lehrgang möglich. Wichtig: Selbst wenn jemand Interesse habe mitzumachen, aber noch nicht über einen eigenen Rollator verfüge - wäre das kein Problem. Die Trainerin sprach mit Blick auf diesen Umstand von einer Zusammenarbeit des Behindertenverbandes mit den drei, in Schleiz ansässigen Sanitätshäusern. Von dort gäbe es Zusagen, dass in solch einem Fall das Ausleihen eines Rollators durchaus machbar wäre.

„Mal grob zusammengefasst möchten wir für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, entsprechende Bewegungsübungen, das Training von dessen Handhabung und sogar Rollator-Tanz anbieten – deren Beherrschung sich zudem förderlich auf den Umgang mit einem Rollator im Alltag auswirkt“, sagte Manuela Luther bei einem Pressetermin am Montag.

Um aber die Lehrgangsplanung auf eine solide Basis zu stellen, würde sie sich über eine kurze telefonische Kontaktaufnahme im Vorfeld sehr freuen. Kurstermine im März wären der 4., der 11., der 18. und der 25.3. Anrufen kann man ebenfalls, wenn man teilnehmen möchte, aber den Weg von zuhause bis in die Oettersdorfer Straße 18 A aber scheut. „Dann finden wir eine Lösung, denjenigen mit hierher zu bringen.“

Erreichbar ist Manuela Luther unter Tel.: (03663) 4254790.