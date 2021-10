Ganz im Zeichen der Kunst: Offene Werkstatt bei Ekaterina Peitz

Schleiz. Ekaterina Peitz begeht das 15-jährige Bestehen ihrer Werkstatt mit einem Tag der offenen Tür

Als den schönsten Tag ihres Lebens bezeichnet Künstlerin Ekaterina Peitz die Aufnahme an der Kunstakademie in Sankt Petersburg. Das war Mitte der 1980er. Rund 15 Jahre später zieht die gebürtige Russin nach Deutschland. Der Liebe wegen, wie sie sagt. In Schleiz feiert die Keramikerin nun das 15-jährige Bestehen ihrer Kunstwerkstatt mit einem Tag der offenen Tür. Deshalb ist Familie Künast aus Tanna gekommen. Elisabeth hat Töchterchen Frieda und Erstklässler Arthur mitgebracht. Man kennt sich. Ist auf Du und Du in gemütlicher Runde. Im Ofen prasselt das Feuer.

Kunst von Ekaterina Peitz. Foto: Marcus Cislak / Funke

Der Sechsjährige hat einen Elefanten bemalt, die Dreijährige ein Einhorn. Es sind kleine Anhänger. Beide sind mächtig stolz auf ihr Werk. Vielleicht hängen die Tiere schon bald am Weihnachtsbaum. „Tja, wer weiß“, sagt Elisabeth geheimnisvoll und noch nicht ganz davon überzeugt, ob es zum feierlichen Ambiente passt. Vor drei Jahren begann sie einen von Ekaterina Peitz geführten Keramikkurs zu besuchen, auf Empfehlung ihrer Mutter Martina Hilbich. Ebenjene Schleizerin wirft ein: „Ekaterina haben ich bei einer Mediendesign-Weiterbildung kennengelernt.“ Sie überlegt kurz: „Das ist auch schon wieder 15 Jahre her.“ Seitdem sind sie gute Bekannte. Geschwister im Geiste.

Zum Tag der offenen Tür bemalt Familie Künast Figuren. Foto: Marcus Cislak / Funke

Und was gefällt Elisabeth Künast besonders gut? Das Bemalen von Porzellan und das händische Aufbauen von Tonobjekten haben es ihr angetan. „Schalen und Übertöpfe, Dekoartikel für Ostern und Weihnachten, Tassen und Teelichthalter“, zählt sie die im Laufe der Jahre entstanden Keramikarbeiten auf. Denn: Bei einem individuellen Unterricht habe sie Appetit bekommen, sagt Ekaterina Peitz über ihre Schülerin.

Die drei Generationen umfassende Familie verabschiedet sich, denn Papa Künast wartet daheim auf sie. Eine ebenfalls drei Generationen umfassende Familie steht in der Tür, sie haben etwas in der Verkaufsausstellung gefunden. Eine rotbemalte Seifenschale und ein Dekoartikel sollen es sein. Geld und freundliche Worte werden ausgetauscht.

Die Künstlerin geht mit anderen Besuchern über den Hof, steigt die Treppe empor. Vorbei an Keramischem. Sie stoppt an drei Frauenbüsten mit Hüten. Aus den Köpfen ragen Lavendelstängel. Es sind Vasen. „Die sind wasserdicht“, sagt sie mit ihrem unverkennbar-sympathisch russischen Dialekt. „Das sind meine besonderen Spezialitäten. Denn ich liebe Frauen“, sagt die Künstlerin. „Die Gesichter der Frauen und ihre Ausdrücke. Die Freude, die ihren Augen ausstrahlen. Frauen sind meine Welt“, fährt sie fort und fügt schnell an: „Ja, ein paar Männervasen habe ich auch.“

Raffiniertes Geschirr oder Deko? Foto: Marcus Cislak / Funke

Im Ausstellungsraum offenbart sich weiter, dass sie seit wenigen Jahren nun schon deutlich abstrakter in den Formen arbeiten. „In der Kunstakademie haben wir eher Klassisches gelernt“, erklärt sie. Das habe sich mit der Zeit in Deutschland freilich verändert. Teekannen-Ensemble und Vasenkreationen, Schalen und Acrylbilder mit integrierten Keramiken, aber auch Kettenanhänger und Katzen. „Es gab Auftragsarbeiten mit Hunden, nun habe ich noch Katzen dazu gemacht, sozusagen als deren Äquivalent“, sagt sie. Haben sie Haustiere? „Ja, sieben Katzen. Die dienen natürlich auch als Inspiration“, sagt sie lachend.

Allerdings falle es ihr, genau wie ihren Kollegen, zunehmend schwerer ihre Kunstprodukte an die Käufer zu bringen. Denn: „Vor Corona bin ich das ganze Jahr über monatlich zu drei bis vier Handwerksmärkten gefahren. Europaweit. Nun waren mal wieder wenige, aber es es ist deutlich schwieriger geworden“, sagt sie seufzend. Und so geht sie nun alternative Wege. Seit einem Monat ist sie bei Instagram. Stellt Fotos von ihren Kreationen ins Internet. Angedacht sei auch der Versuch eine Vermarktung via Facebook zu probieren. „Denn ich habe schon wieder ein paar Katzen im Kopf, die ich gestalten will.“ Und freilich auch verkaufen will.