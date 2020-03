Tanna. Der Betriebsrat des 550 Mitarbeiter zählenden Produktionsbetriebes schreibt Offenen Brief an den Schleizer Landrat Thomas Fügmann.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gealan Tanna fordert Erhalt des Krankenhauses Schleiz

Der Betriebsrat des Kunststoffprofil-Herstellers Gealan Tanna Fenster-Systeme fordert in einem Brief an Landrat Thomas Fügmann (CDU) den Erhalt des Kreiskrankenhauses in Schleiz. Außerdem werde im Unternehmen eine Unterschriftensammlung gestartet.

In dem Produktionsbetrieb werde, nicht zuletzt durch das Wirken des Betriebsrates, viel Augenmerk auf den Arbeitsschutz gelegt und immer wieder verbessert. So konnte das Unfallgeschehen Jahr für Jahr reduziert werden. „Trotz des hohen Standards sind Handlungen aus Leichtsinn oder Gedankenlosigkeit immer wieder Ursache für Arbeitsunfälle mit Personenschaden, bei denen auch die Leistung des Schleizer Krankenhauses in Anspruch genommen werden musste und sicherlich weiterhin notwendig sein wird. Aufgrund der Standortnähe des Krankenhauses zu Tanna konnte auch immer schnelle Hilfe gewährleistet werden und sollte weiterhin gewährleistet bleiben“, schreiben Gealan-Tanna-Betriebsratsvorsitzender Wieland Schneider und sein Stellvertreter Matthias Jüchser.

Der Betriebsrat vertritt die Interessen von 550 Mitarbeitern in Tanna, zuzüglich der aus dem Hauptsitz Oberkotzau sowie von Fremdfirmen und Speditionen, die täglich zugegen sind. Ein standortnahes Krankenhaus sei auch wichtig, um neue Mitarbeiter gewinnen zu können.