Gefell für Schwerlastverkehr gesperrt

Bilder wie dieses sollen in Gefell nun der Vergangenheit angehören: Die Bundesstraße 2 wurde in der Ortsdurchfahrt Gefell für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt.

Schleiz/Gefell. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen dürfen die Ortsdurchfahrt Gefell der Bundesstraße 2 künftig nicht mehr nutzen

Die lange Zeit des lauten und gefährlichen Schwerlastverkehrs in der Stadt Gefell geht ihrem Ende entgegen. Am Freitag unterzeichnete Landrat Thomas Fügmann (CDU) eine „Allgemeinverfügung zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen und zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs zur Sperrung der B2 in der Ortsdurchfahrt Gefell für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zur Beschränkung des Schwerlastverkehrs“. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Kürzeste Verbindung laut Navi

Die Bundesstraße 2 wird also im Abschnitt zwischen Hofer Str. 20 und Schleizer Str. 38 für die schweren Fahrzeuge gesperrt. Darauf aufmerksam sollen Verkehrszeichen mit der Aufschrift „Verbot für Fahrzeuge über 7,5 t“ und dem Zusatzzeichen „Anlieger frei!“ machen. „Diese Anordnung ist zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022. Die am Freitag veröffentlichte Allgemeinverfügung tritt am heutigen Samstag in Kraft“, teilt die Kreisverwaltung mit. Umgesetzt werde die Sperrung aber erst mit der Aufstellung der Beschilderung in Gefell und Umgebung, die nun beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr beauftragt werde. Die Herstellung und Installation der Beschilderung an den betroffenen Verkehrswegen, nicht nur in Thüringen, sondern auch in Bayern und Sachsen, werde indes noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Termin der Fertigstellung könne derzeit nicht genannt werden.

Mit der Unterzeichnung der Allgemeinverfügung wurde ein umfangreiches verkehrsrechtliches Verfahren zum Abschluss gebracht, an dem mehrere Behörden und Institutionen in den drei Bundesländern beteiligt waren, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Die Bundesstraße 2 ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen den drei Ländern und werde von Navigationssystemen als kürzeste Verbindung zwischen den regionalen Autobahnen angezeigt. In den vergangenen Jahren hatte sich das Aufkommen des Schwerlastverkehrs in diesem Abschnitt der B2 durch immer neue Firmenansiedlungen mit entsprechender Logistik stetig weiter erhöht.

„Wir sind stolz, diesen Prozess, der aufgrund des hohen Aufwandes lange gedauert hat, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gefell erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die Lärmbelastung für die Anwohner, auch nachts, hat jegliche Zumutbarkeit bei weitem überschritten“, so Landrat Thomas Fügmann. „Die Beschränkung des Schwerlastverkehrs wird zur Verbesserung der Luftqualität und zur Vermeidung möglicher Gesundheitsgefahren durch Feinstäube und Stickstoffdioxide vorgenommen“, heißt es zudem in der Allgemeinverfügung.

Im Vorfeld waren bei der Kreisverwaltung insgesamt 59 Anträge auf Maßnahmen zur Reduzierung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung in der Ortslage Gefell eingegangen. Beantragt wurden die Maßnahmen von der Stadt Gefell selbst, von der Bürgerinitiative für eine sichere und lebenswerte Stadt Gefell bis hin zu Anwohnern der betroffenen Gemeinden, wie auch diese Zeitung berichtet hat.

Zugegen bei der Unterzeichnung der Allgemeinverfügung durch den Landrat waren der Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung, Jens Heynisch, und der Bürgermeister der Stadt Gefell, Marcel Zapf (VuB). Letzterer nannte die nun in Kraft tretende verkehrsrechtliche Anordnung einen „extrem wichtigen Schritt in der richtigen Richtung“. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger in Gefell habe in den vergangene 10 bis 15 Jahren immer weiter zugenommen und würde gemäß aktuellen Prognosen weiter ansteigen, so Zapf. Dies sei „nicht mehr tragbar“. Sein Dank gelte allen beteiligten Behörden und dem Ingenieurbüro sowie den Mitgliedern der Bürgerinitiative Gefell, die nachdrücklich auf die Problematik aufmerksam gemacht haben und konstruktiv am Prozess der Lösungsfindung beteiligt waren.

Jens Heynisch erinnert an eine Vielzahl von Vorort-Terminen und Gesprächen mit allen Beteiligten auf verschiedenen Ebenen, aber auch mit der ähnlich vom Schwerlastverkehr betroffenen Gemeinde Zollgrün und hofft, dass mit der neuen Verkehrsregelung eine deutliche Entlastung eintritt.