Gefell. In Gefell nahmen rund 100 Menschen an einer Protestaktion gegen den Schwerlastverkehr teil.

Gefell: Warten auf Anträge und Gutachten

Zu einer Protest-Kundgebung haben sich am Montagnachmittag rund 100 Menschen in Gefell versammelt. Sie demonstrierten auf einer Grünfläche nahe der Tankstelle gegen den Schwerlastverkehr, der durch die Stadt rollt. Dabei wurde ein etwa zwei mal einen Meter großes Transparent gezeigt, dass nun dort an einer Scheune hängt.

„Nutzt unsere Ortsumgehung – die Autobahnen A72 und A9!“, steht auf dem Banner. Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum berichtete während der Kundgebung über seine Arbeit im Landtag. Als völlig unverständlich erachtet er, was die vorherige Landesregierung als Antwort auf seine Anfrage zur Gesundheitsgefährdung der Einwohner erklärte. Eben dass „gesundheitliche Beeinträchtigungen der Anwohner nicht zu erwarten“ seien, obwohl Feinstaubmessungen und Lärmbelastungsdaten nie erhoben wurden. Thrum sprach sich gegen eine Umgehungsstraße aus. „Eine Umgehung braucht hier keiner, es dauert viel zu lange, bis sie käme, sie kostet Millionen und zerschneidet unsere Landschaft“, sagte er. Bürgermeister vorsichtig bei Schreiben de Antrags auf Schwerlastverbot Der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich berichtete über einen Zwischenbescheid zu einer Petition für eine Schwerlastverkehrs-Entlastung. Ein Durchgangsverkehrsverbot für Schwerlastverkehr werde untersucht, mit einem Ergebnis sei im ersten Halbjahr diesen Jahres zu rechnen. Ein Gutachten über mögliche Lärmgrenzen-Überschreitungen durch den Schwerlastverkehr soll Ende Mai vorliegen. Mit einem solchen könnten verkehrsrechtliche Anordnung erfolgen, wie zum Beispiel ein Nachtfahrverbot. Der Gefeller Bürgermeister Marcel Zapf (CDU) erklärte, dass er den Stadtratsbeschluss zur Antragstellung eines Schwerlastverbotes von der Landesgrenze bis zum Abzweig zur Bundesstraße 90 aussetze. „So ein Antrag ist nicht in fünf Minuten geschrieben“, mahnte er. Sei ein solcher Antrag nicht rechtssicher verfasst, könnte dagegen geklagt werden. Zudem befürchte er bei einem Erfolg des Antrags Spannungen mit Unternehmen. Diese seien für Gefell wichtig. Der Gefeller Pfarrer Toralf Hopf sagte: „Ich bin von Gott mit einer lauten Stimme gesegnet worden“, doch der Lärm durch die Lastwagen sei selbst für seine Stimme manches Mal zu enorm. Er habe seine Vorkonfirmanden mitgebracht, damit die Menschen sehen, wer besonders gefährdet sei. Die Wege der Kinder von Zuhause zur Schule oder zur Kirche seien sehr gefährlich. Es müsse jetzt etwas geschehen, um diese Gefahr abzustellen, bevor etwas schreckliches passiere.