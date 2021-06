Gegen Mauer gerollt und in Auto gefahren: Zwei Unfälle enden mit Blechschaden

In Gräfendorf und in Schleiz ereigneten sich diese Unfälle.

Vorfahrt nicht beachtet

Dienstagnachmittag fuhr laut Polizei ein 45-Jähriger mit seinem Sprinter von der Einmündung eines Supermarkt-Parkplatzes auf die Geraer Straße in Schleiz auf. Er erkannte dabei zu spät den Skoda einer 45-jährigen Fahrerin und stieß mit dem PKW zusammen. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Gegen Mauer gerollt

Ein 18-Jähriger parkte Dienstagnachmittag seinen Audi in der Krölpaer Straße in Gräfendorf und zog dabei offensichtlich nicht richtig die Handbremse. Wenige Minuten später rollte das Fahrzeug ohne Insassen los. An einer Hausmauer endete letztendlich die Fahrt. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude, an einem Verkehrsschild sowie am PKW. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

