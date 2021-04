Geimpfte im Saale-Orla-Kreis müssen nicht mehr in Quarantäne

Schleiz/Pößneck. Das Landratsamt gibt eine neue Regelung bekannt.

Trotz nur neun gemeldeter Neuinfektionen zum Dienstag bleibt die Corona-Situation im Saale-Orla-Kreis laut Landratsamt angespannt.

Aufgrund der geringeren Testkapazitäten an den Wochenenden sei Dienstag der Wochentag mit den wenigsten gemeldeten Neuinfektionen, so dass das Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz auf 203,0 eine Momentaufnahme sei.

So seien in den zentralen Schnellteststationen des Landkreises in Neustadt, Pößneck, Rosenthal, Schleiz und Triptis in der vergangenen Woche 1077 Corona-Tests durchgeführt, wovon 43 – also rund vier Prozent – positiv ausfielen.

Neben dem verpflichtenden Test zum Ende der Quarantäne gibt es eine weitere zentrale Neuerung im Zusammenhang mit der angeordneten Isolation: So müssen sich vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen nach einer Expositionszeit – also der Dauer, bis der Impfschutz wirksam ist – von 14 Tagen nicht mehr in Quarantäne begeben, wenn sie engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Gleiches gilt für Genesene, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren und mit einer Impfdosis geimpft wurden.