Gemeinsam für Menschen und Umwelt Baum in Schleiz gepflanzt

Die jungen Mitglieder der Ortsgruppe der Wasserwacht Schleiz folgten am Samstag dem Aufruf des Landesverbandes Thüringen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Bäume zu pflanzen.

Unter der Überschrift „Gemeinsam wachsen“ hatte der Verband aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Jugendrotkreuz Thüringen aufgerufen und entsprechende Baumsetzlinge unter Nutzung von Fördermitteln des Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz bereitgestellt.

„Unsere angehenden Wasserwächtler pflanzten im Freibad Schleiz einen Apfelbaum“, berichtet Wolfgang Prieps. Damit sollte die Nachhaltigkeit zur Bereitschaft an einer aktiven Mitarbeit in der Ortsgruppe der Wasserwacht Schleiz signalisiert werden. Ebenso wie der Baum möchten sich auch die jungen Mitglieder in Zukunft für die Hilfe, Sicherheit und Rettung von Menschenleben einsetzen. Darüber hinaus aber wollten sie einen Beitrag dazu leisten, eine saubere Umwelt entstehen zu lassen. Letztlich sei diese ebenso wichtig für das Leben aller Menschen. Der Pflanz-Aktion will sich auch in Pößneck noch eine Jugendgruppe anschließen und in der kommenden Woche die Pflanzung durchführen.