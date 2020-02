Geschäftshäuser am Schleizer Neumarkt stehen zum Verkauf

Zwei Geschäftshäuser auf dem Schleizer Neumarkt stehen zum Verkauf: Das Eckgebäude, in dem sich das Weka-Kaufhaus befindet, ist als Renditeobjekt für 2,5 Millionen Euro zu haben. Das Geschäftshaus, in dem sich unter anderem die Commerzbank befindet, wird für 670.000 Euro angeboten.

Dabei ist aber nicht mit Abwanderungsgedanken von Kaufhaus und Bank aus der „guten Stube“ der Kreisstadt zu rechnen, da in beiden Fällen lediglich die Vermieter ihr Eigentum verkaufen wollen und bei Immowelt auf die Mietverhältnisse hinweisen. Die IC Asset Management GmbH aus München will das 1997 erbaute Gebäude mit einer Fläche von 941 Quadratmetern provisionsfrei verkaufen, in dem die Commerzbank das Erdgeschoss und einen Großteil des Kellergeschosses belegt. Eine Bürofläche im ersten Obergeschoss sei vermietet, andere nicht. „Aktuell befinden wir uns in Schleiz in einem ungekündigten Mietverhältnis. Grundsätzlich sind wir daran interessiert, auch weiterhin mit einer Filiale vor Ort zu sein. Derzeit sind sechs Mitarbeiter in der Commerzbank-Filiale in Schleiz tätig“, teilte Sabine Schanzmann-Wey Pressesprecherin Region Ost der Commerzbank AG, mit.

Die A4RES Advisory GmbH aus Bautzen bietet das 1991 errichtete viergeschossige Kaufhaus-Gebäude mit einer Hauptnutzfläche von 4142 Quadratmetern zuzüglich Nebenflächen von 2857 Quadratmeter zum Verkauf an. Das mit Rolltreppe ausgestattete Gebäude wird vollständig als Warenhaus genutzt und ist an Weka vermietet. „Über die Möglichkeiten einer Fortführung der Nutzung als Mieter oder im Bedarfsfall geforderter Auszugswünsche wäre mit der Verkäuferseite eine individuelle Abstimmung erforderlich“, heißt es auf Immowelt. Die in Kronach ansässigen Geschäftsführer der Weka Kaufhaus Wittmann GmbH & Co. KG, Jochen Friedrich und Paul Rudolf Schnell, haben die vor einer Woche per Mail gestellte Anfrage der Redaktion bisher nicht beantwortet. „Unsere Geschäftsführung hat uns über die Verkaufsabsichten unseres Vermieters informiert. Ich gehe schon davon aus, dass wir als Mieter in unserem Kaufhaus in Schleiz bleiben“, sagte die Schleizer Geschäftsleiterin Karina Raithel, die keine Angaben zur Mitarbeiterzahl machen wollte.