Geschnattert wird zum Schluss in Schleiz

Schleiz. Holzkünstlerin Anja Werner ist bei der Finissage in der Galerie der Alten Münze in Schleiz am 17. November anwesend.

Seit September war die Ausstellung der Holzkünstlerin Anja Werner in der Galerie der Alten Münze in Schleiz zu sehen. Als abschließenden Höhepunkt wird es am 17. November eine Finissage geben, bei der die Künstlerin von 16 bis etwa 17 Uhr selbst vor Ort ist und einige weitere Kunstwerke aus ihrem Atelier mitbringt und auch verkauft. Extra für die Weihnachtszeit sind Engel in verschiedenen Größen und „Auguste“ entstanden. Die Weihnachtsgans gibt es mit selbst gestricktem Schal. Das freundliche Federvieh freut sich auf ein neues Heim und der Schleizer Kulturbund e. V. über Publikum.