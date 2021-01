Gesundheitsamt meldet 65 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis seit Freitag

Schleiz Der leicht rückläufige Trend in Bezug auf die Anzahl der Neuinfektionen bleibt erhalten. Ein technischer Fehler bei der Datenübermittlung an Robert-Koch-Institut betrifft auch den Saale-Orla-Kreis.

Der leicht rückläufige Trend in Bezug auf die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bleibt vorerst erhalten. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 zeigen damit erste Erfolge, und geben Anlass zu einem vorsichtigen Optimismus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auch der Saale-Orla-Kreis war am Samstag und am Montag – wie zahlreiche andere Gebiete deutschlandweit und mehrere Landkreise in Thüringen – von einem technischen Fehler bei der Übermittlung der Daten an das Robert-Koch-Institut betroffen. Deshalb wurden an diesen beiden Tagen für die betroffenen Regionen keine Neuinfektionen in der täglichen Statistik angegeben. Tatsächlich wurden dem Gesundheitsamt der Kreisbehörde jedoch seit Freitag 65 neue Corona-Fälle gemeldet.

Räumlich verteilen sich die Fälle der vergangenen drei Tage im gesamten Kreisgebiet – mit Schwerpunkt auf Neustadt an der Orla mit 15 Neuinfektionen. Jeweils sechs neue Fälle gab es in den Verwaltungsgemeinschaften (VG) Ranis-Ziegenrück und Triptis sowie in Bad Lobenstein. Fünf in der VG Seenplatte, Pößneck und Tanna, vier in Hirschberg und Schleiz, ein bis zwei in der VG Oppurg, Gefell, Remptendorf, Rosenthal am Rennsteig und Saalburg-Ebersdorf.

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis im neuen Jahr wieder von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter 03663 / 488-888 erreichbar. Schriftliche Anfragen können zudem via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.