Gewinner für Monster-Truck-Show in Schleiz ermittelt

Schleiz. Fünf OTZ-Leser aus Schleiz, Wurzbach, Tanna, Neustadt und Saalburg-Ebersdorf gewinnen je zwei Freikarten für die 90-minütige Veranstaltung.

Die fünf Gewinner unter den 255 Teilnehmern am Gewinnspiel sind ermittelt.

Jeweils zwei Freikarten für die Monster-Truck-Show am kommenden Sonntag um 15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Schleiz gehen an Reiner Bittner aus Schleiz, Marlies Schade aus Wurzbach, Jens Schöler aus Tanna, Conny Kobliha aus Neustadt an der Orla und Renate Kretschmer aus Saalburg-Ebersdorf. Herzlichen Glückwunsch.

Die jeweils zwei Freikarten können ab 14 Uhr unter Vorlage eines gültigen Personaldokuments an der Tageskasse abgeholt werden. Dort beginnt zur gleichen Zeit der Kartenverkauf für die 90-minütige Veranstaltung. Die Preise betragen für Erwachsene 18 Euro, für Kinder ab drei Jahre 13 Euro. Die Show findet bei jeder Witterung statt, die aktuellen Corona-Regelungen sind beachten. Versprochen werden vom Veranstalter qualmende Räder, fliegende Autos, Monster-Trucks und waghalsige Artisten.