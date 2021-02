Vielerorts in Thüringen sind die Straßen am Montagmorgen spiegelglatt. Es gab bereits mehrere Unfälle.

Arnstadt/Stadtilm/Leipzig. Glatte Straßen durch Schnee und Hagel haben am Wochenende und zu Wochenbeginn in ganz Thüringen zu zahlreichen Unfällen geführt.

Glatte Straßen in Thüringen - Mehrere Unfälle durch Eis und Schnee

Bei Glätte auf A71 ins Schleudern gekommen und gegen Lkw geprallt

Gegen 6 Uhr wollte ein Peugeot-Fahrer auf die A71 bei Arnstadt-Nord in Richtung Sangerhausen auffahren. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte geriet das Auto auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern und prallte gegen einen Lkw, der auf der rechten Spur fuhr.

Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Unfall mit Verletzten auf A 71

Bereits am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr verunglückte ein Wagen auf der A71 Richtung Sangerhausen. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der Ford während der Fahrt auf der linken Fahrspur ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Auto kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten sowie 20 Meter Wildschutzzaun. Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn an einer Böschung zum Stehen.

Die beiden Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Verletzte wurden medizinisch in nahegelegenen Krankenhäusern versorgt. Der Wagen musste mit wirtschaftlichem Totalschaden von der Unfallstelle geborgen werden. Am Samstag gegen 11.30 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.

81-Jährige bei Unfall verletzt

Am Freitagmorgen fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto die B90 in Richtung Klettigshammer. Ungefähr 500 Meter nach Wurzbach kam die Frau in einer Linkskurve, offensichtlich aufgrund von Fahrbahnglätte, nach rechts von der Straße ab.

Als sie gegenlenken wollte, geriet sie zuerst nach links auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich die 81-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Tiefdruckgebiet Quirin bringt Schneeregen und Glätte

Zum Wochenbeginn zieht das Hochdruckgebiet der letzten Tage ab und das Tiefdruckgebiet Quirin zieht vom Westen her nach. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) führt dies landesweit zu etwas wärmerer Luft: Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf zwischen ein bis drei Grad plus. Schneeregen führt auf den Straßen zu überfrierender Nässe und Glätte. Insbesondere im Westen Thüringens ist demnach bereits schon in den Morgenstunden mit glatten Straßen zu rechnen.

Gegen Abend fallen die Temperaturen wieder in den Frostbereich bis zu minus drei Grad. Die Gefahr von glatten Straßen durch Sprühregen nimmt zur Nacht hin landesweit nochmals zu.

