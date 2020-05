Gottesdienst unter freiem Himmel an der Nikolauskapelle Dörflas

Für den Pfingstmontag kündigte Pfarrer i.R. Klaus Herden vom Förderverein einen Gottesdienst unter freiem Himmel im Bereich der kleinsten Kirche Mitteldeutschlands – der Nikolauskapelle Dörflas – an.

Beginnen soll der am 1. Juni um 14 Uhr. Sebastian Kranich von der Evangelischen Akademie Thüringen aus Neudietendorf wird die Predigt halten. Musikalisch soll dieser Gottesdienst durch Ramona Maier aus Möschlitz an der Orgel begleitet werden.

Aktuelle Abstandsregeln gelten auch hier

Mit Blick auf die Pandemie verweis Klaus Herden darauf, dass durch die Besucher dabei die gegenwärtig geltenden Abstandsregelungen unbedingt einzuhalten sind. Auch gab es den Hinweis im Vorfeld, dass es für die Teilnehmer des Gottesdienstes vielleicht angebracht wäre, sich einen Camping- beziehungsweise Gartenstuhl mitzubringen.

Termine für weitere Gottesdienste in diesem Jahr hier, kann man dem aktuellen Flyer der Nikolauskapelle entnehmen. Ob sie stattfinden können, wird natürlich immer von der Corona-Lage abhängen.

Der Förderverein Nikolauskapelle Dörflas hat derzeit 35 Mitglieder – die nächste Veranstaltung unter seiner Flagge wäre dann ein Nachmittag mit Wiener Kaffeehausmusik. „Wir hoffen sehr, dass diese am 5. Juli ab 14.30 Uhr im Hotel Luginsland in Schleiz stattfinden kann“, so Klaus Herden aus Schöndorf.

In der Nikolauskapelle selbst ist für den 19. September ein kleines Konzert mit Felix Renner und Sophia Friedemann geplant. Weiter soll es am 12. Dezember an gleicher Stelle ein Adventskonzert mit den Saalfelder Vokalisten geben.

Verwiesen wurde ebenfalls auf eine Ausfahrt, die über den Förderverein organisiert wird. Am 22. August soll es zum Schloss Schwarzburg, nach Oberweißbach und Lauscha gehen.

Anmeldungen für die Ausfahrt unter Telefon 036628/62835 an Helmut Kuhnla.