Großes Finale der Märchen-Sonntage auf Schloss Burgk

Burgk. Zum Abschluss der Märchen-Sonntage auf Schloss Burgk gibt es Kinder-Inszenierungen und Angebote für Erwachsene

Die Märchen-Sonntage auf Schloss Burgk enden für dieses Jahr – und zum Abschluss gibt es noch mal einen bunten Programm-Reigen am Sonntag, 19., sowie am neuen Thüringer Feiertag, am Montag, 20. September.

Am Sonntag spielt Anna Fülle vom Theater Kokon ab 11 Uhr „Ferdinand der Stier“. Das Puppenspiel ist nach dem Kinderbuch von Munro Leaf gestaltet und erzählt vom friedlich Sein und davon, wie es gelingen kann, in einer kämpferischen Welt einen kühlen Kopf zu bewahren, seinen eigenen Weg zu gehen und dabei sogar Gewinner zu werden.

Ab 16 Uhr gibt der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, im Rahmen seiner „Orgel-Fahrt zwischen Saale und Orla“ ein Konzert in der Schlosskapelle, und ab 18.30 Uhr laden das Museum und Mein-Catering aus Schleiz im Schlosshof und in der Historischen Schlossküche zum Barbecue mit allerlei Leckereien ein. Eine Anmeldung unter Telefon 03663/4259180 ist hierfür erforderlich.

Am Montag, am Weltkindertag, lädt das Museum Schloss Burgk Kinder ab 11 Uhr zur Märchen-Stunde mit dem Ateliertheater Erfurt ein. Gezeigt wird das Puppenspiel „Schneeweißchen und Rosenrot“. Und es gibt noch eine weitere Märchen-Vorstellung: Ab 15 Uhr sind die Musiker und Erzähler von „Percussion Posaune Leipzig“ zu Gast und spielen das Stück „Sechse kommen durch die ganze Welt“.

Präsentiert wird das musikalische Märchen mit Bildern von schönen Orten, Burgen und Schlössern, und ergänzt von grafischen Einblendungen, die sich aus dem Handlungsverlauf der Geschichte ergeben. Damit gelingt auch die Verbindung des klassischen Märchens ins Hier und Heute.

Der Eintritt zu den Märchen-Veranstaltungen beträgt jeweils 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene, eine Familienkarte kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Karten können vorbestellt werden unter Telefon 03663/40 01 19 und per E-Mail an: museum@schlossburgk.de.