Kreistagsmitglied Wolfgang Kleindienst (r.) gibt den in der Gaststätte Zum Goldenen Anker versammelten Tegauern Hinweise in Sachen Abwasserrecht.

Grundstücke in Tegau werden an Kläranlage angeschlossen

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda hat für zirka 1,6 Millionen Euro eine neue zentrale Kläranlage mit Zulaufsammler für den Ort Tegau errichtet. Weil Hauseigentümer dafür zur Kasse gebeten werden, ließen sie sich am Dienstagabend vom Regionalbeauftragten des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) Wolfgang Kleindienst in einer Einwohnerversammlung beraten. Tegau liegt im Saale-Orla-Kreis, wird aber wasser- und abwasserseitig vom Zweckverband in Zeulenroda versorgt, weshalb die zuständige Rechtsaufsicht im Landratsamt Greiz angesiedelt ist.