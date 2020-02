Gut tausend Menschen demonstrieren für Schleizer Krankenhaus

Auf dem Schleizer Neumarkt haben am Samstagvormittag laut Schätzungen der Polizei rund 1000 Menschen gegen die Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe und für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses protestiert.

Auf dem Schleizer Neumarkt wurde zu diesem Zweck am Morgen noch eine Bühne für die Redner aufgebaut. Die Schleizer Stützpunktfeuerwehr sorgte für die Absicherung der Demonstration und des Protestzuges zum Schleizer Krankenhaus, indem sie eine Vielzahl der eingesetzten Ordner stellte. Bevor sich der Protestzug mit zahlreichen Bannern und Schildern gegen 11 Uhr in Richtung Krankenhaus in Bewegung setzte, gaben lokale Politiker und Akteure dem Protest auf dem Neumarkt eine Stimme.

Buh-Rufe beim Landrats-Auftritt

Zum Auftakt sprach der promovierte Mediziner Manfred Eckstein und bat darum, den Protest nicht für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen. Dem folgten die Redner. Als Landrat Thomas Fügmann (CDU) als erste Redner ans Mikrofon trat, schallten einige Buh-Rufe über den Neumarkt. Fügmann, der von der Bühne aus die Masse auf 2000 bis 3000 Demonstranten schätze, sagt, dass er gerne klare Worte

Die Demonstranten brachten zahlreiche Schilder und Banner mit. Foto: Oliver Nowak

aussprechen würde. Deshalb habe er der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg mehrfach eindringlich gebeten, konkrete Aussagen über die Zukunft des Schleizer Krankenhauses zu sprechen. „Schleiz braucht ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, dafür werde ich alles tun“, betonte Fügmann.

Anerkennung für Krankenhaus-Mitarbeiter

Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) betonte in seiner Ansprache, wie wichtig das Schleizer Krankenhaus ist. Durch die Unfälle auf der Bundesautobahn 9, dem SMS-Festival und den Veranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck könne nicht auf ein Krankenhaus verzichtet werden. Zudem sprach er seinen Respekt vor den Mitarbeitern des Schleizer Krankenhauses aus, die trotz stark untertariflicher Bezahlung sehr gute Arbeit leisteten. Bias appellierte an die Mitarbeiter sich nicht von anderen Häusern abwerben zu lassen.

Zweckgebundenen Fördergelder werden geprüft

Der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich (Die Linke) gab den Protestierenden bekannt, dass er beim Landesrechnungshof vorstellig geworden sei. Er habe diesen gebeten, zu prüfen, ob die für das Schleizer Krankenhaus zweckgebundenen Fördermittel in Millionenhöhe auch wirklich in Schleiz Verwendung fanden. Zudem forderte er, dass sich die kommunalen Krankenhäuser zusammenschließen sollten. Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum forderte, dass sich mit anderen Krankenhäusern, die ähnliche Situationen in der Vergangenheit erlebt haben, ausgetauscht werden sollte, um Lösungen zu erarbeiten. „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren“, sprach er lautstark ins Mikrofon. Zudem forderte er die Demonstranten auf, auch am 27. Februar vor dem Greizer Landratsamt zu demonstrieren.

Unter anderem sicherte die Schleizer Feuerwehr die Demonstration und den Protestzug ab. Foto: Oliver Nowak

Kreisausschuss soll öffentlich tagen

Kreistagsmitglied Andreas Scheffczyk (UBV) forderte, der am Montag zum Krankenhaus tagende Kreisausschuss sollte öffentlich abgehalten werden. Die Bürger müssten über die Vorgänge und die Zukunft ihres Krankenhauses informiert werden und auch sehen sollen, was die Politik in dieser Sache leiste. Daher werde er beantragen, dass die Sitzung öffentlich gemacht werde.

500 Meter langer Protestzug

Nach den Reden setzten sich die Demonstranten über die Brunnengasse, Am Fasanengarten, Rudolf-Harbig-Straße und die Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Krankenhaus in Bewegung. Der Protestmarsch durch die Engen Straßen erreichte dabei zeitweise eine länge von gut 500 Metern. Vor dem Schleizer Krankenhaus angekommen bildeten die Demonstranten eine Menschenkette über den gesamten Krankenhausvorplatz und rund um das Krankenhaus um ihre Solidarität kundzutun.

