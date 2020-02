Nach Informationen der Zeitung wird die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Schleizer Krankenhauses wird am Freitag geschlossen.

Gynäkologie soll Freitag in Schleiz schließen

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Schleizer Krankenhauses wird voraussichtlich am Freitag geschlossen. Das teilten mehrere voneinander unabhängige Quellen der Redaktion mit. Demnach hätten sich drei Ärzte der Abteilung krankschreiben lassen. Die Patientinnen, die noch operiert werden müssten, sollen demnach am Freitag ins Greizer Krankenhaus verlegt werden, weil keine Ärzte in der Schleizer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe mehr zur Verfügung stehen.

Das Landratsamt Greiz konnte diese Informationen nicht bestätigen. Die Greizer Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhäuser, Martina Schweinsburg (CDU), sei nicht im Hause. Nur sie könne Auskunft über die Zukunft der Abteilung geben. Allerdings werde in den nächsten Tagen eine Pressemitteilung bezüglich dessen herausgegeben.