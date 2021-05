Himmlisches Navi

Ingolf Scheibe-Winterberg, Bikerpfarrer aus Schleiz, über die richtigen Wege im Leben.

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.“

(Psalm 139)

Ich bin argwöhnisch gegen alle moderne Fahrzeugelektronik und mag mein altes Motorrad, das mit sechs Volt Bordspannung und einem mechanischen Unterbrecher gut auskommt. Nur bei einer Sache könnte ich schwach werden: Ein Navigationssystem. Jeder weiß, wie nützlich diese Dinger sind. Und weil es so gut klappt, macht sich kaum einer einen Kopf, wie es eigentlich funktioniert.

Es steht in Kontakt mit mindestens drei Satelliten in 20.000 Kilometern Höhe. Es ist also die Verbindung zum Himmel, die mich in meinem irdischen Alltag von A nach B bringt, die mich auf Straßen leitet, die ich nicht kenne und sagt, wo es lang geht.

So ein Navi sollte es auch fürs Leben geben. Wie oft steht man vor einer Entscheidung und wüsste gern, wie es weitergehen soll: Ist das der richtige Job, der richtige Partner? Ist das alles, was ich vom Leben erwarten kann?

Gott schaut von oben auf mein Leben, sieht die Wege, Gefahren und Hindernisse, die zwischen mir und ihm liegen. Freundlich und geduldig spricht er, gibt Rat und Hinweise: „Traue der Liebe” oder „Folge deinem Gewissen!”

Es ist freilich nicht so, dass Christen die Bibel aufschlagen und Stimmen hören. Aber Christen stehen auf Empfang, fühlen sich verbunden mit der Weite und dem Himmel. Und wenn einer sagt: „Gott hat zu mir gesprochen”, dann meint er damit: „Ich habe eine Gewissheit. Ich sehe ganz klar, was jetzt das Beste ist.”

Wenn das Navi etwas sagt, kann ich ihm folgen, aber ich muss es nicht. Weil ich frei bin. Auch Gottes Stimme kann ich überhören, eigene Wege versuchen. Und doch: Wenn der Karren verfahren ist, wird er einen neuen Weg für mich finden. Sicher keinen einfachen, aber den richtigen; einen, den ich gehen kann.

Und jetzt gerade schaut Gott, wo immer Sie gerade die OTZ lesen und sich dabei entspannen oder aufregen, er sieht wie es Ihnen geht, was Sie beschäftigt und was Ihnen fehlt. Und gerade jetzt wird Ihre Lebenstour neu berechnet und aktualisiert, damit Ihr Leben zum Ziel findet.