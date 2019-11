Cornelia und Jürgen Schwab sind die Hausherren der Villa Novalis in Hirschberg. Der MDR schaute vorbei.

Unterhaltung Hirschberg am Samstag im MDR auf Sendung

Hirschberg, die Menschen dort und die reizvolle Umgebung der Stadt stehen am Samstagim Mittelpunkt der MDR-Sendung „Unterwegs in Thüringen“.

Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow hat bei ihren Recherchen zur Sendung viel Interessantes in und um Hirschberg entdeckt.

Die Saale bildet nicht nur die Stadtgrenze, sondern auch die Landesgrenze zum Bundesland Bayern. Früher war der eiserne Vorhang hier ein fast unüberwindliches Hindernis. Die Moderatorin wandert in unberührter Natur über das grüne Band entlang der Saale.

Hirschberg verlor nach der Wende einen großen Teil seiner Einwohner. Die geblieben oder dazu gekommen sind, sind pfiffig. Das etwas verwunschen erscheinende Barock-Schloss gehört Familie Rosewich. Sie restauriert seit 15 Jahren Schritt für Schritt das alte Gemäuer. Kinder begeistern sich eher für den Pferdehof der Familie Mergner. Dort kann die kleinste Pferderasse der Welt beobachtet werden.

Gleich in der Nähe, auf der fränkischen Seite, liegt Eisenbühl. Ein Ort der wohl auch passionierte Kunstliebhaber erstaunen wird. Arzt und Künstler Claus D. Claussen führt durch sein Stelenfeld mit 220 bis zu drei Meter hohen faszinierenden Metallskulpturen.

Metall spielt auch im nördlichen Nachbarort Gefell eine große Rolle. Von hier aus hallt der Ruf der kleinen Firma Microtech in die ganze Welt. Nicht nur am Rednerpult des Bundestages sind sie verbaut, auch viele Weltstars schwören auf Mikrofone aus Gefell. Manche haben sie sich vergolden lassen. Steffi Peltzer-Büssow wirft einen Blick in die Labore und ins Museum.

Technikverliebt sind auch die Mechaniker der Garage 1. Sie haben bis jetzt noch jeden Oldtimer wieder zum Laufen gebracht. Die Moderatorin schaut unter die Motorhaube und macht eine Ausfahrt mit einem edlen Flitzer.

Hirschberg wurde durch eine der größten Lederfabriken Deutschlands geprägt. Nach Konkurs und Nachwendezeit ist davon kaum noch etwas zu entdecken. Nur das Verwaltungsgebäude und die Fabrikanten-Villa stehen noch. In die hat sich die Musikerfamilie Schwab verliebt. Sie führt durch die alte, neue Pracht des Hauses und gibt eine standesgemäße Kostprobe. red

Sendung: Samstag, 23. November, 18.15 Uhr, MDR- Fernsehen