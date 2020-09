Hirschberg: Zu Ehren des Jubilars Ludwig van Beethoven

Hirschberg. In einer zweiteiligen Veranstaltung wird in der Villa Novalis in Hirschberg der große Komponist gewürdigt.

Zu Ehren des Jubilars Ludwig van Beethoven, der vor 250 Jahren geboren wurde, lädt die Villa Novalis in Hirschberg für Sonnabend, 26. September, zu einer zweiteiligen Veranstaltung ein.

Um 16 Uhr spricht Friederike Franck aus Dresden über die menschheitlichen Dimensionen im Leben und Schaffen Ludwig van Beethovens. Unter dem Titel „Durch die Nacht zum Licht – Die menschliche Dimension im Leben und Schaffen Ludwig van Beethovens“ will sie sich nicht nur mit der musikalischen Seite des Komponisten beschäftigen, sondern auch auf seine persönlichen Probleme und Gedanken eingehen.

Anschließend nach einer Kaffeepause wird dann zu einem Klavierkonzert um 18 Uhr eingeladen. Cornelia Schwab interpretiert dann die schönsten und gehaltvollsten Klaviersonaten des Komponisten, teilen die Veranstalter in ihrer Ankündigung mit.

Cornelia Schwab habe eine breite musikalische Ausbildung. Mit 16 Jahren wurde sie erste Preisträgerin im Wettbewerb Jugend musiziert in München. Sie studierte Klavier neben Violine und Cembalo am Konservatorium in Würzburg und an der Musikhochschule Frankfurt am Main.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen bitten die Veranstalter um Platzreservierungen unter der Telefonnummer 036644/390190.