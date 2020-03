Hortgebühren im Saale-Orla-Kreis entfallen auch für Kinder in Notbetreuung

Eltern, deren Kinder die Kindertagesstätte oder den Hort besuchen, müssen vorerst keine Gebühren mehr bezahlen. Das teilt das Landratsamt Saale-Orla-Kreis in einer Pressemitteilung am Donnerstagmittag mit. Die Thüringer Landesregierung habe in einem Kabinettsbeschluss eine entsprechende Ankündigung umgesetzt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Im Saale-Orla-Kreis müssen auch Kinder in Notbetreuung keine Gebühren bezahlen

Hinsichtlich der Schulhorte, die in der Verantwortung der Landkreise liegen, geht der Saale-Orla-Kreis sogar einen Schritt weiter als von der Landesregierung empfohlen, heißt es in der Mitteilung. Die klammere nämlich bei der Kostenerstattung die Kinder aus, die in der Notbetreuung versorgt werden, was im Landratsamt in Schleiz auf wenig Verständnis gestoßen sei. „Die Notbetreuung ist kein pädagogisches Programm“, sagt Landrat Thomas Fügmann (CDU) und gibt zu bedenken: „Im Zweifel ist es eine Krankenschwester oder Pflegerin, die wir dafür bestrafen, dass sie zur Arbeit geht und einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leistet.“

Gebühren für April werden für 2500 Hortkinder nicht eingezogen

Ohnehin sei eine klare Einordnung schwierig, da die Notbetreuung in vielen Fällen nur an einzelnen Tagen, nicht aber dauerhaft in Anspruch genommen werde, heißt es in der Pressemitteilung. Die Eltern der rund 2500 Hortkinder aus dem Saale-Orla-Kreis können sich also darauf einstellen, dass die eigentlich in diesen Tagen fälligen Gebühren für April nicht eingezogen werden. Gleichermaßen können diejenigen, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, ihre Daueraufträge unterbrechen oder von der Gebührenüberweisung für April absehen.

Bereits überwiesene Beiträge werden zurückerstattet

Bereits überwiesene Beiträge werden auf unbürokratischem Wege zurückerstattet, teilt das Landratsamt mit. Ob die finanzielle Entlastung auch für Eltern gelte, deren Kinder in der Notbetreuung von Kitas versorgt werden, entscheiden die jeweiligen Gemeinden oder freien Träger. Die Aussetzung der Gebühren sei nicht befristet und werde sich danach richten, wann Schulen und Kindergärten wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen.