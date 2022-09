Hospizdienst in Bad Lobenstein begeht 20-jähriges Jubiläum

Bad Lobenstein/Ebersdorf. Zur Festveranstaltung am 23. September in Ebersdorf werden neue Hospiz-Begleiterinnen gesegnet.

Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein besteht in Bad Lobenstein seit 20 Jahren. In dieser Zeit hat er sich zu einem Knotenpunkt für Hilfen und Unterstützung für schwer kranke, sterbende und trauernde Menschen sowie deren Angehörigen entwickelt. Das Angebot wurde mittlerweile auf den Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt ausgeweitet.

„Wir dürfen nicht nur voller Dankbarkeit zurückschauen, sondern uns auch auf eine hoffnungsvolle Zukunft freuen. Deshalb laden wir Sie zu unserem Festgottesdienst am Freitag, 23. September, ab 13.30 Uhr in den Kirchsaal der Brüdergemeine in Ebersdorf auf dem Gelände des Seniorenzentrums Emmaus ein. Hier werden wir auch eine Ausstellung zu Themen der Hospizarbeit eröffnen und mit Gästen ins Gespräch kommen“, sagt Christine Josiger, die den Hospizdienst seit Gründung leitet.

Hunderte Menschen hat sie begleitet. Dabei stehen der schwer kranke, der sterbende Mensch, aber auch seine Angehörigen, manchmal Mitbewohner, Klassenkameraden oder Kollegen im Mittelpunkt. Der ambulante Hospizdienst bietet Begleitungen mit ausgebildeten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an. Zum Festgottesdienst wird eine neue Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen (Gruppe Wurzbach) für den Dienst gesegnet durch Pfarrer Ramón Seliger und Pfarrerin Anne Boelter. Die Begrüßung zum Festgottesdienst übernimmt Klaus Scholtissek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein.

Grußworte werden erwartet von Heidrun Killinger-Schlecht, der Superintendentin im Kirchenkreis Schleiz, Pröpstin Friederike Spengler, stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes, Mitglied im Stiftungsrat der Evangelischen Stiftung Christopherushof, des Michaelisstiftes Gefell und der Stiftung Sophienhaus Weimar, sowie Thomas Fügmann, Landrat im Saale-Orla-Kreis. Nach dem Dank an die Ehrenamtlichen und der Vernissage wird es ein Empfang, Imbiss und Getränke sowie Zeit für Gespräche und Austausch geben.

Interessierte, Wegbegleiter, trauernde Menschen sind herzlich willkommen zum Festgottesdienst und dem anschließenden Fest.

Weitere Infos zum Hospizdienst der Diakoniestiftung: www.diakonie-wl.de