Eine Golden Retriever Hündin ähnlich der auf dem Foto wurde in Neustadt an der Orla gestohlen (Symbolbild).

Hund in Neustadt an der Orla gestohlen

Neustadt an der Orla. Ein Hundedieb stiehlt einen Golden Retriever in Neustadt an der Orla. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Sonntagabend erhielt die Polizei in Schleiz die Mitteilung, dass in Neustadt an der Orla eine Golden Retriever Hündin im Laufe des Nachmittags vermutlich gestohlen wurde. Die Besitzerin schließt laut Polizei aus, dass die fünfjährige Hündin entlaufen ist, da das Grundstück mit einem hohen Zaun umgeben ist.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Hinweise finden, welche darauf schließen lassen, dass der Hund entlaufen sein könnte. Somit wurde eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla erbittet Hinweise zum Verbleib des Tieres. Wer hat den Hund im Bereich Neustadt an der Orla am Nachmittag gesehen? Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 melden.

