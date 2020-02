Diese Fünfer-Herrenrunde trainierte am 25. Februar im Schleizer Seniorenclub der Volkssolidarität „Oberland“ schon mal fleißig für den März-Preisskat, der wie immer am ersten Dienstag im neuen Monat, also diesmal am 3. März ab 14 Uhr, stattfindet.

Im Seniorenclub der Volkssolidarität ist immer was los

Seit Dienstag steht es, zumindest in groben Zügen: das Programm der Veranstaltungen für den Seniorenclub der Volkssolidarität „Oberland“ im März/April, der in der Begegnungsstätte des Atriumhauses beheimatet ist. Thematisch ist das, was Leiterin Kerstin Buhmann da organisiert hat, wieder recht breit aufgestellt. Hier schon mal ein Blick auf einige ausgewählte Höhepunkte:

Monat März: selbiger hängt immer irgendwie auch mit dem Internationalen Frauentag am 8. zusammen. Der hier aber bereits am 5.3. ab 14 Uhr in gemütlicher Kaffeerunde gefeiert wird. Wie Kerstin Buhmann betonte, sind auch Herren willkommen. Zum Programm wollte sie aber noch nichts verraten. Wohl eine Überraschung!

„Lustige Geschichten aus dem alten Schleiz“ hat Juergen K. Klimpke dabei, der am 10. März zu Gast ist. Für den 12. März hat sich Inge Günzel von Pro Senior Plauen angekündigt, sie referiert zum Thema: Was tun bei Schwindel?

Passt es bei den Senioren noch mit der Fitness, zieht es sie oftmals auch hinaus in die Welt: Alle Fragen in Sachen „Fernweh“ beantwortet am 17. des Monats Marcel Walther von Becker-Strelitz Reisen. Der 24. März steht als Termin für einen Kurztrip per Bus in das Puppenmuseum nach Arnstadt. Abfahrt ist um 13 Uhr. Interessierte Teilnehmer bittet Kerstin Buhmann um eine Anmeldung bis zum 10. März. Der März schließt mit einem Besuch von Revierförster Jens Baumann, der seinen Vortrag mit „Natur im Jahreslauf“ (Teil 2) überschrieben hat.

Einen festen Platz im Veranstaltungsprogramm des Clubs haben die Karpfenessen, von denen das nächste am 2. April ab 11.30 Uhr stattfindet. Hier ist es aber notwendig, die Anzahl der Portionen konkret zu planen, deshalb sollten sich alle, die Appetit auf Karpfen haben, den 26. März als Termin für die Anmeldung vermerken.

Ab 14 Uhr an diesem Tag wird Landrat Thomas Fügmann (CDU) bei den Senioren vorbeischauen. Zweimal im Jahr gibt es derartige Gesprächsrunden - einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Am Gründonnerstag, 9. April, steht die „Osterbrunnen-Fahrt“ an. Ausgewählte Objekte in Oberfranken sind das Ziel. Zur Strecke wollte sich Kerstin Buhmann noch nicht äußern, verwies aber auch hier auf den Anmeldungstermin am 30. März.

Lothar Knäschke nimmt sein Publikum am 16. April mit auf eine filmische Reise nach Rügen. Viel gibt es zu sehen, worüber sich auch zu plaudern lohnt - deshalb folgt gut sechs Wochen später dann Teil II der Tour. Ein gerngesehener Gast im Club ist zudem Maik Fischer, der am 21. April vortragen wird. „Er ist jetzt gerade noch irgendwo in Neuseeland/Australien, deshalb kann ich zum Thema noch nichts sagen“, unterstrich Kerstin Buhmann.

Noch eine Anmerkung zum Schluss: Den kompletten Plan der Monate März/April kann man im Club oder in den Schaukästen im Schleizer Stadtgebiet einsehen.

Anmeldungen für Veranstaltungen im Club der VS unter Tel.: (03663) 41 09 42