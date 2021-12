Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ist der Saale-Orla-Kreis am Mittwoch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1499,4 der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Landkreis in Thüringen.

Impfen ohne Termin in Schleiz und Pößneck

Schleiz/Pößneck. Impfaktion von Funke Medien Thüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung am Samstag in Schleiz. Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis weiter gestiegen.

Bislang mussten Bürgerinnen und Bürger aus dem Saale-Orla-Kreis, die nicht durch ihren Hausarzt gegen Corona geimpft wurden, den Weg zur Impfstelle in Pößneck auf sich nehmen oder ein Impfzentrum außerhalb des Landkreises oder gar des Bundeslandes ansteuern. Nun gibt es durch eine gemeinsame Sonderimpfaktion der Kassenärztlichen Vereinigung und Funke Medien Thüringen, zu denen auch die OTZ gehört, erstmals die Möglichkeit in Schleiz.

Im Logistikzentrum von Funke Medien Thüringen in der Industriestraße 28 (ehemals Baumaschinenhandel Alushi) wird am kommenden Samstag, 4. Dezember, und am 11. Dezember ohne vorherige Terminvereinbarung jeweils von 12 bis 18 Uhr geimpft. „Die Einrichtung lässt sich über die nahegelegene Autobahnabfahrt gut erreichen und vor Ort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Impfwillige haben die Auswahl zwischen den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson und Johnson“, teilt hierzu die Kreisverwaltung mit. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfausweis. Genesene Personen, für die bereits eine Impfdosis für den vollständigen Impfschutz genügt, sollten zudem ihre Genesenenbescheinigung oder einen Nachweis über einen Antikörpertest dabei haben.

Ebenfalls ohne vorherige Terminvereinbarung wird an beiden anstehenden Samstagen in der Impfstelle in Pößneck geimpft und zwar jeweils von 7.30 bis 13.30 Uhr. Hier stehen die Impfstoffe von Moderna und Johnson und Johnson zur Verfügung, heißt es seitens der Kreisverwaltung.

Zwei weitere Menschen mit oder an Corona gestorben

Indes ist die Sieben-Tage-Inzidenz an Saale und Orla wieder gestiegen und liegt am Mittwoch bei 1499,4. Das geht aus den Aufzeichnungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. In den zurückliegenden 24 Stunden wurden diesem für den Kreis 145 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Zudem meldet das Institut zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.

Nach Angaben des RKI ist der Saale-Orla-Kreis am Mittwoch auf Platz vier der bundesweit am schlimmsten betroffenen Landkreise und Städte, im thüringenweiten Vergleich steht der Saale-Orla-Kreis nahezu gleichauf mit dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der aktuell eine nur geringfügig geringere Sieben-Tage-Inzidenz von 1498,0 aufweist, an der ersten Stelle.

Die regionale Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist zur Mitte der Woche leicht gefallen und liegt aktuell bei einem Wert von 10. Thüringenweit seien 33,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Das teilt das Thüringer Gesundheitsministerium mit.

Seit Beginn der Pandemie haben sich laut RKI 10.498 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit dem Corona-Virus infiziert. 214 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben.

Impfwilligen können sich jeder Zeit einen Impftermin im Internet unter www.impfen-thueringen.de buchen – egal ob Zweifachimpfung, Einzelimpfung oder Auffrischungsimpfung. Telefonisch können Termine über 03643 / 4950 490 gebucht werden: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr.