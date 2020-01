In Hirschberg steht der Fasching vor der Tür

Haushoch ragt das Holzgestell des neuen Bühnenbildes im Hirschberger Kulturhaus in die Höhe. Doch was daraus wird, verraten die Organisatoren des Hirschberger Faschingsclubs (HFC) noch nicht. „Mit der Arbeit am Bühnenbild haben wir im Dezember begonnen. Das Kreative entsteht sogar bereits seit Mai“, berichtet Clubpräsident Ronny Geißer. Dass alles rechtzeitig bis zum ersten Galaabend am 22. Februar fertig wird, daran hegen die Narren keinen Zweifel. Der Auftakt zum Hirschberger Fasching beginnt jedoch schon eine Woche zuvor.

Musketiere im Mittelpunkt des diesjährigen Mottos

„Wir starten am 15. Februar mit unserem Faschingsumzug. Die Zuschauer können sich dieses Jahr auf gut 25 Bilder freuen“, erzählt Ronny Geißer. Offiziell ab 14.01 Uhr starten die Umzugswagen mit den rund 300 Teilnehmern an der Lohmühle. Fast jeder Verein aus Hirschberg ist dabei vertreten. Aber auch aus Bad Steben und Greiz kommen die Teilnehmer. „Wir freuen uns schon jetzt auf den Umzug und hoffen auf viele Zuschauer, auch aus der fränkischen Region. Es ist für uns immer eine große Würdigung, wenn wir viele Zuschauer sehen“, sagt der Clubpräsident.

Die Bilder sind an das Thema Musketiere angelehnt. Schließlich lautet das Motto dieser Saison auch „Die Musketiere mit Mantel und Degen, hoch soll der Hirschberger Fasching leben“. Das Bestaunen der Bilder beim großen Umzug ist wie immer kostenfrei. Und auch der Eintritt zur anschließenden Aftershow-Party ab etwa 15.30 Uhr im Hirschberger Kulturhaus ist frei.

Ehrenpräsident Dieter Semmler (v.l.), Steffen Meister und Jörg Gerstner beim Aufbau des Bühnenbildes. Foto: Oliver Nowak

Die erste Gala, dann auf dem „Schlosshof“, erfolgt am Sonnabend, 22. Februar. Mit dabei sind die Schalmeienkapelle Thierbach und Disco Galaxis. „Disco Galaxis sorgt bei allen Faschingsveranstaltungen im Kulturhaus in dieser Saison für die Ton- und Effekttechnik. Wir können uns glücklich schätzen, solche Profis an unserer Seite zu haben“, sagt Clubpräsident Ronny Geißer.

Kleine Überraschungen beim Kinderfasching

Der „Musketierfasching für die Kleinen“ wird am Sonntag, 23. Februar, im Kulturhaus gefeiert. Wie auch in den vergangenen Jahren können sich die Besucher über viele kleine Überraschungen freuen. Für Kinder ist der Eintritt an diesem Tag frei. Die Gala am Rosenmontag ist für ganz eingefleischte Faschingsgänger.

Auf prächtige Tanzdarbietungen können sich die Faschingsgäste bei allen Veranstaltungen freuen. „Die Funkengarde trainiert zum Beispiel bereits seit Juni“, erzählt Trainerin Annemarie Hanft. Insgesamt treten mehr als 100 Akteure auf den Galas auf.

Der 23. Vereinsfasching wird im Hirschberger Kulturhaus am Dienstag, 25. Februar gefeiert. 33 Vereine aus vier Bundesländern gastieren dann in Hirschberg. Zu sehen geben wird es neun Beiträge. Vom HFC treten die Funkengarde und das Männerballett auf. „Und es gibt das Beste aus dem Faschingsprogramm der befreundeten Vereine zu sehen“, kündigt Clubpräsident Ronny Geißer an. Sogar zwei Vereine aus Leipzig haben sich angekündigt. Traditionell wird zum Ende des Vereinsfaschings auch wieder der Fasching zu Grabe getragen.

Besuche von Veranstaltungen in Töpen und Greiz

Die Hirschberger Narren tragen ihren Fasching aber auch zu anderen. „Wir haben momentan mindestens 20 Einladungen erhalten. Vielen wollen wir nachkommen“, sagt der Clubpräsident. So kommen zur Hauptsaison Abordnungen des HFC zu Umzügen und Veranstaltungen zum Beispiel nach Töpen oder Greiz. „Die Freundschaft zwischen den Vereinen zu pflegen ist wichtig, auch wenn es anstrengend in der Hauptsaison ist“, so der HFC-Präsident. Teilweise treten die Hirschberger Narren auch mit einem kleinen Programm auf.