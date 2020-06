Eindrücke von der Premiere des Event-Autokinos Schleiz am Freitag, 29. Mai 2020, im Gewerbegebiet Wolfsgalgen nahe der Autobahn 9.

Ingo Appelt und Stefanie Hertel live im Schleizer Autokino

Nach dem Autokino-Saisonauftakt am Pfingstwochenende in Schleiz gibt es nun auch Eintrittskarten für die Auftritte auf der Autokino-Eventbühne im Gewerbegebiet Wolfsgalgen im Vorverkauf.

Den Anfang macht am 16. Juni um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Ingo Appelt. Der Komiker wird in einem gemischten Programm, unter anderem mit Auszügen aus „Der Staatstrainer“, die Lachmuskeln der Gäste ordentlich strapazieren. „In Zeiten von Corona haben wir eine Alternative für Live-Vorstellungen gefunden: das gute alte Auto-Kino oder auch den Auftritt mit eingebautem Virenschutz. Wenn ich spucke, macht ihr einfach in der ersten Reihe die Scheibenwischer an“, wird Ingo Appelt zitiert. Im Vorprogramm tritt Benni Stark auf.

Am 27. Juni um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) singt Stefanie Hertel live im Eventkino Schleiz. Begleitet wird sie von ihrer Dirndl-Rock-Band. Partystimmung und romantische Momente, die 39-jährige Vollblutmusikerin zeigt Temperament, Lebensfreude und Vielfältigkeit. Weitere Veranstaltungen werden derzeit vereinbart.

Folgende Filme sind demnächst im Schleizer Autokino zu sehen: Am 4. Juni um 21.45 Uhr (Einlass 20.15 Uhr) wird die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ (120 Minuten/FSK 12) aufgeführt.

Am 6. Juni ist „Annabelle 3 ab 22.30 Uhr (Einlass: 21 Uhr) zu sehen. Der Horror-Thriller ist 106 Minuten lang und für Zuschauer ab 16 Jahren zu sehen.

Am 7. Juni gibt es um 21.45 Uhr (Einlass 20.15 Uhr) „Pulp Fiction“, Quentin Tarantinos 154 Minuten langer Krimi (FSK 16).

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es nur online im Vorverkauf unter https://autokino-schleiz.de P.C.