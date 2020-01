Schleiz. Voriges Jahr liefen im Saale-Orla-Kreis 326 Kurse. Neues Programm der VHS geht wieder an alle Haushalte - Semesterbeginn ist am 24. Februar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Insgesamt 12.965 Bürger nutzten Angebote der Volkshochschule

Zu einem Treffen der Kursleiter der Volkshochschule (VHS) Saale-Orla kam am Mittwoch in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes in Schleiz. „Wir möchten dieses gesellige Beisammensein zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch nutzen. Denn unserer Dozenten sind ansonsten stets Einzelkämpfer. Der Jahresbeginn bietet dazu eine gute Gelegenheit“, berichtete Anja Haller, die Leiterin der Volkshochschule.

In ihrer Begrüßungsansprache warf sie noch einmal einen Blick auf das vergangene Jahr, das ganz im Zeichen „100 Jahre Volkshochschulen“ stand. Im Rahmen der Feierlichkeiten lud die VHS Saale-Orla am 15. Mai 2019 zu einem Tag der offenen Tür ein, um ihre Vielseitigkeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die verschiedenen Angebote stießen dabei auf ein großes Interesse in der Bevölkerung.

Auch im Kursbetrieb kann die VHS auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Insgesamt 326 Kurse mit 12.965 Teilnehmern wurden durchgeführt. Anja Haller machte darauf aufmerksam, dass in dieser Woche bereits das neue Programm der VHS gedruckt und bis zum Wochenende an alle Haushalte im Landkreis verteilt wird. Darüber hinaus wird es im Landratsamt, in den Filialen der Kreissparkasse und in den Stadtverwaltungen ausgelegt.

Bereits ab Montag, den 20. Januar sind die Kurse buchbar, Semesterbeginn wird am 24. Februar sein. „Perspektivisch wollen wir, dass unsere Volkshochschule weiterhin ein offener, weltanschaulich und konfessionell unabhängiger Treffpunkt für die Bürger bleibt und mit zukunftsorientierten Bildungsangeboten für alle erreichbar zu sein“, das betonte die Leiterin ausdrücklich.

Für die VHS gilt es, sich dieser Herausforderung im ländlich geprägten Flächenlandkreis zwischen Saale und Orla zu stellen und weiterhin die Angebote an den insgesamt 15 Standorten hier anzubieten. Ziel ist es, dass die technischen Möglichkeiten, die im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung zur Verfügung stehen, integriert werden.