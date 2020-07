Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Insgesamt 164 Jahre pädagogische Erfahrung werden in Schleiz fehlen

Ihren „letzten Schultag“ hatten am Sonnabend im Event-Autokino auch vier Pädagogen aus dem Kollegium der Goetheschule. „Nach jeweils 41 Dienstjahren verlassen uns Dagmar Arnhold, Gabriele Liedtke, Christel Schwarz und Gerd Broßmann. Die Lücke, die diese Kollegen hinterlassen, wird schwer zu schließen sein“, bedauerte Schulleiter Toralf Hieb und hatte noch eine Zahl parat: „Es verlassen uns heute auch insgesamt 164 Jahre pädagogische Erfahrung.“

Bevor sie alle vier unter dem Beifall der Anwesenden auf die Bühne geholt und dort auch offiziell verabschiedet wurden, plauderte Toralf Hieb noch kurz über jeden seiner dann bald „Ex-Mitstreiter“.

Für Dagmar Arnhold begann die Lehrerlaufbahn in Regis-Breitingen, weitere Station war Kahla – bevor sie 2011 an die Goetheschule kam. „Sie bereicherte mit ihrem Wissen den Fachbereich Geografie. Als Verantwortliche für die Projektarbeit, arbeitet sie auch ganz eng mit unseren heutigen Absolventen zusammen.“

Ein Sicherheitsinspektor und ein Organisationstalent

Seit 2004 war Gabriele Liedtke „Mathematik- und Physikkollegin“ vom Schulleiter. Abi machte sie in Schleiz und studierte ab 1975 an der FSU in Jena. In den 1990-er Jahren erwarb sie als Naturwissenschaftlerin zudem eine Lehrbefähigung für das Fach Ethik.

Seit 30 Jahren lehrt Gerd Broßmann an der Goetheschule. Der gebürtige Schleizer studierte einst das Lehramt für Polytechnik. Und war später u.a. auch als Referent für dieses Fach im früheren Kreis Schleiz tätig. Über Jahre war er als Sicherheitsinspektor bei „Goethes“ aktiv. „Alle Alarme bei Wind und Wetter habt Ihr ihm zu verdanken.“

Mit Christel Schwarz arbeitete Toralf Hieb seit 1989, unterrichtete mit ihr Sport, zusammen organisierten sie viele Veranstaltungen. Großes Organisationstalent zeichnet sie bis heute aus. Anfang der 1990-er Jahre absolvierte die Schleizerin ein Fernstudium an der Uni in Erfurt und erlangte die Lehrbefähigung für das Fach Französisch. Einmal holte sie auch den Titel „Thüringer Lehrerin des Jahres“.