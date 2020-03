Interessengemeinschaft will Fernwärme in Tanna retten

Rund 200 Interessenbekundungen für einen Erdgasanschluss gibt es bislang aus Tanna und Frankendorf. Um die Mindestanzahl von 307 Anschlüssen zu erreichen, verlängert die Teag-Tochter Thüringer Energienetze den Anmeldezeitraum auf vorerst 31. März 2020, wie Bereichsleiter Jens Mischke am Donnerstag mitteilte. Doch für dieses von der Stadtverwaltung angestrebte Vorhaben gibt es nun Gegenwind von der Interessengemeinschaft Pro Fernwärme, die ein knappes Dutzend Kunden der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH gebildet hat. Diese plant eine Einwohnerversammlung.

„Sobald das vom Landratsamt verhängte Verbot für Großveranstaltungen aufgehoben ist, wollen wir eine Infoveranstaltung anbieten“, sagte Stephanie Thiele von der Interessengemeinschaft. Ihrer Meinung nach sei das elf Kilometer lange Fernwärmenetz, an dem bislang 215 Häuser angeschlossen sind, nicht so marode wie auf der Einwohnerversammlung Anfang Februar geschildert. „Meines Wissens gab es in den vergangenen 26 Jahren zwei oder drei große Netzhavarien. Die Schäden im Februar 2018 sind auf Bauarbeiten in der Bahnhofstraße zurückzuführen“, sagte Stephanie Thiele. Sie habe Kontakt zur Landesenergieagentur Thega aufgenommen und hoffe, dass auch der wieder ins Amt gekommene Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der Fernwärmeversorgung helfen kann.

Tannaer setzen auf Biogas aus Rothenacker

„Die Fernwärmeversorgung unseres Ortes ist die ökologischste, sauberste und bequemste Art zu heizen. Die Wärmeerzeugung wird bereits zu 50 Prozent mit Biogas aus Rothenacker gesichert und kann erweitert werden. Die Holzschnitzel sind regional verfügbar, beide Brennstoffe sind klimaneutral. Diese Versorgung bietet politische und ökonomische Unabhängigkeit“, erklärte Fernwärmekundin Eva Horvarth. Seit Jahren wurden Millionen Euro in die Fernwärmeversorgung Tanna investiert. Eine Stilllegung bedeute für sie Geldverbrennung auch von erhaltenen Fördermitteln. Aus diesen Gründen habe sich die Interessengemeinschaft gebildet, die Unterstützer sucht und ergründen will, mit welchen Maßnahmen die Fernwärmeversorgung Tanna zum Wohle des Ortes weiter betrieben werden könnte.

Mitstreiter Michael Franke sagte, wenn mindestens 300 Haushalte bis zu 10.000 Euro in eine Gasbrennwertheizung, die Schaffung einer Abluftanlage und in den Hausanschluss investieren, würden den Bürgern in Tanna und Frankendorf drei Millionen Euro an Kaufkraft verloren gehen. Außerdem müssten die Bürger künftig für Wartung, Reparaturen und Schornsteinfeger bezahlen, was sie bislang nicht müssten. Für den Bau des Erdgasnetzes müssten in Tanna und Frankendorf fünf Jahre lang Straßen aufgegraben werden. „Wir wären nicht nur von Putin abhängig. Trump hat dafür gesorgt, dass sich der Bau der aus Russland kommenden Gasleitung Nord Stream 2 um mindestens ein Jahr verzögert. Wenn dann ein amerikanisches U-Boot gegen die Gasleitung in der Ostsee fahren sollte und diese beschädigt, sitzen wir in Tanna im Kalten“, sagte Michael Franke. Ein Erdgasanschluss würde nicht nur für das Aus der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH sorgen, sondern auch die Biogasanlage im Ortsteil Rothenacker wirtschaftlich in Schwierigkeiten bringen.

Wirtschaftsprüfer soll Fernwärmeversorgung Tanna erneut durchleuchten

Das bestätigte Stefan Kühne, Vorsitzender der Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG Rothenacker, auf telefonische Anfrage: „Wir hätten dann einen Abnehmer für die Wärme weniger“, sagte er. Die Biogasanlage in Rothenacker verwertet Gülle, Mist und nachwachsende Rohstoffe. Diese speist drei Blockheizkraftwerke in Rothenacker und über eine 3,7 Kilometer lange Pipeline ein weiteres in Tanna, die Strom produzieren. Die Abwärme in Rothenacker werde beispielsweise verwendet, um Getreide zu trocknen oder Gülle für die Biogasanlage zu erwärmen. Die Abwärme in Tanna werde für die Fernwärmeversorgung genutzt, so Kühne. Sein Unternehmen habe erst vor einem Jahr den Vertrag mit der Fernwärmeversorgung bis 2030 verlängert und investiert.

Die Interessengemeinschaft, die demnächst unter www.pro-fernwaerme.de im Internet erreichbar sein wird, will möglichst von einem Wirtschaftsprüfer durchleuchten lassen, wie der Zustand des Fernwärmenetzes in Tanna ist und das Unternehmen stabilisiert werden könnte. „Wir wollen uns eines Tages nicht den Vorwurf machen, nicht alles probiert zu haben. Sollte es keine Möglichkeit geben, die Fernwärmeversorgung in Tanna zu retten, werden wir der Erdgasversorgung nicht im Wege stehen. Bis dahin bitten wir die Tannaer, sich nicht wegen eines Erdgasanschlusses unter Druck setzen zu lassen“, sagte Jörg Thrum von der Interessengemeinschaft.