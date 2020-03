Mit seinem Soloprogramm „In voller Länge" gastiert Jonas Greiner am Freitag ab 20 Uhr in der Schleizer Wisentahalle.

Jonas Greiners Kabarett gibt es „In voller Länge“

Kennen Sie Jonas Greiner? Wenn nicht, können Sie das Kennenlernen am Freitag in der Wisentahalle nachholen. Denn ab 20 Uhr gastiert der junge Mann – der auch als Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene bezeichnet wird – mit seinem Soloprogramm „In voller Länge“ in der Kreisstadt.

Kabarett und Wisentahalle: Da fällt einem ziemlich schnell die wohl letzte Veranstaltung jedes Jahres, das Silvesterkabarett mit dem „Fettnäppchen“, ein. „Wir haben aber auch mit den Academixern aus Leipzig schon eine recht lange Tradition. Und weil so etwas positiv angenommen wird von unseren Gästen, kam der Gedanke auf, diesem jungen Thüringer eine Chance zu geben, dass er hier mal auftreten kann“, so Anette Feike, Veranstaltungsmanagerin des Hauses.

Nachlesen kann man über ihn und das Programm unter anderem: Greiner beschäftigt sich in seinem Solo-Debüt mit den Fragen, die einen jungen Mann in der heutigen Zeit umtreiben: „Was nützt mir dieses Abitur?“, „Was soll bloß aus mir werden?“, oder „Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung?“

Der mit 207 Zentimetern Körpergröße wohl größte Kabarettist Deutschlands nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise vom Hier und Jetzt und den Problemen unserer Zeit bis hin zur ganz großen Weltgeschichte. Dabei betrachtet er die Welt mit viel Ironie, manchmal spitz und manchmal frech. Jonas Greiner schafft es, Gesellschaftskritik und scharfsinnige Beobachtungen mit alltäglichen, lustigen Geschichten zu verknüpfen und liefert so eine erfrischende und einzigartige Kombination aus Inhalt und Humor – echtes Stand-Up-Kabarett sozusagen.

Es gibt noch Karten für diesen Kabarett-Abend. Tickets bekommt man in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse, in der Touristinformation Schleiz, im Kulturamt Neustadt/Orla an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet, sowie unter www.wisentahalle.de

„In voller Länge“ von und mit Jonas Greiner, 6. März, 20 Uhr, Wisentahalle Schleiz