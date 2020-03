JuLiTo-Masken für Schleiz und Thüringen

Jutta Keil musste aufgrund der Verordnungen ihr Nähgeschäft „JuLiTo“ in Schleiz vorübergehend schließen. Doch zu Hause hat sie allerhand zu tun. Seit gut einer Woche fertigt sie Gesichtsschutz-Masken aus kochfester Baumwolle. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

50 Masken pro Tag

„Eine Bekannte die in der Uniklinik Jena als Krankenschwester arbeitet, hat mich gefragt, ob ich solche Masken nähen könnte, weil sie dort keine mehr hätten“, erzählt Jutta Keil. Seitdem steht ihre Nähmaschine kaum mehr still. Die Uniklinik Jena, die Oberland-Apotheke, der Schleizer Kaufland-Markt sowie Privatpersonen und Arztpraxen gehören zu ihren Abnehmern. „Die Oberland-Apotheke verkauft die Masken auch für drei Euro pro Stück, so wie ich. Es ist eher eine Aufwandsentschädigung als ein Verdienst. Ich will mit meinen Möglichkeiten in so einer Situation helfen“, sagt Jutta Keil. Bis zu 50 Schutzmasken näht sie mittlerweile pro Tag. Das Schnittmuster hat sie von der Stadt Essen.

Sie hofft, mit den Erlösen aus den Schutzmasken zumindest einen Teil ihrer Laden-Miete decken zu können. Denn Nähkurse, die Haupt-Einkommensquelle von Jutta Keil, darf sie nicht mehr anbieten.