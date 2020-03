„Karat“ kommt nun Ende Oktober in die Kreisstadt

Viele Freunde des „Ostrock“ hatten sich bestimmt schon darauf gefreut, auf das Konzert von „Karat“ am 5. April in der Wisentahalle. Die Tickets dafür gingen weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“ – der Abend war schon seit geraumer Zeit ausverkauft. Dann kam das Coronavirus und mit ihm jede Menge Veranstaltungsabsagen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Konzerte in Leipzig, Hamburg und München

Erwischt hat es auch „Karat“ und die Jubiläumstour zum 45-jährigen Bestehen der Band, für die nach Aussage von Managerin Adele Walther insgesamt 60 Konzerte geplant waren. Die Wisentahalle stand da in einer Reihe mit solchen Auftrittsorten wie dem Gewandhaus in Leipzig, dem Carl-Orff-Saal in München, der Weimarhalle in Weimar, der Laeiszhalle in Hamburg oder auch der Stadthalle in Rostock. „Ein Jahr Vorbereitung steckt in diesem Projekt. Und es ist weder dem Veranstalter noch der Band leicht gefallen, diese Termine zu verschieben“, erklärte das Management, bei dem auch Ute Freudenberg unter Vertrag ist.

Die Schleizer Wisentahalle ist eine von insgesamt 60 Stationen der Jubiläumstour „Karat 45“. Als neuen Termin für das Konzert der Band können sich die Fans den 29. Oktober schon mal notieren. Foto: Uwe Lange

Adele Walther berichtete von intensiven Proben in den vergangenen Wochen. „Jetzt wollten die Musiker in einen großen Probenraum – also in einen Saal, wo die komplette Anlage samt dem Bühnenbild aufgebaut wird. Wo Licht- und Technikproben hätten stattfinden können.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation und in Abstimmung mit der „adapoe Event- und Studiotechnik GmbH“ Nohra, wurde das nun alles vorerst gestoppt.

Ein dickes Kompliment zollte die Managerin an dieser Stelle aber dem Tourneeveranstalter Marcel Block von „MB Konzerte“ als sie betonte: „Es gibt wenige, die so schnell und so präzise mit Künstlern arbeiten. Wir haben ja praktisch von einem Donnerstag zum anderen Donnerstag erstmal alle Termine bis zum 18. April verschoben.“

Nach Schleiz kommt „Karat“ nun also am 29. Oktober. Alle erworbenen Karten behalten dabei ihre Gültigkeit. Schon etwas traurig sei man darüber, dass die Tour „Karat 45“ nicht so begonnen werden kann, wie man sich das ursprünglich eigentlich vorgestellt hat. Schleiz und damit Thüringen stehen quasi für ein Heimspiel der Band. Haben doch die Managerin und auch Gitarrist Bernd Römer (Erfurt) hier ihre Wurzeln: „Wir kommen gern und freuen uns auf die Schleizer.“

„Es ist natürlich klar, dass im Moment kein Geld verdient wird. Aber das betrifft ja nicht nur uns. Es eröffnet der Gesellschaft insgesamt aber die Möglichkeit, enger zusammen zu rücken, sich zu erden und mal über das Wesentliche im Leben nachzudenken. Und das Wichtigste ist immer die Gesundheit“, so das Statement der früheren Oberböhmsdorferin Adele Walther.

Schleizer „Weltsichten“ auf den 4. Juni verlegt

Viel zu organisieren und neu zu koordinieren hat in diesen Tagen auch Anette Feike, sie ist die Veranstaltungsmanagerin der Wisentahalle in Schleiz. Auf Nachfrage bestätigte sie in der vergangenen Woche und mit Blick auf den bisher geltenden Veranstaltungskalender des Hauses, dass bereits gekaufte Tickets für neu angesetzt Veranstaltungstermine natürlich ihre Gültigkeit behalten. „Sollte eine Teilnahme da aber nicht möglich sein, können die Tickets innerhalb eines Monats nach der Absage zurückgegeben werden.“

Die Rückgabe erfolgt per Post oder über eine der bekannten Vorverkaufsstellen. Dafür sind diese Angaben beziehungsweise Unterlagen nötig: das Ticket, die Bankverbindung und der Name des Kontoinhabers. „Bitte auch eine Telefonnummer mit angeben, falls es Rückfragen geben sollte. Eine Barauszahlung ist leider nicht möglich. Ebenso erfolgt die Erstattung bei ersatzlos gestrichenen Terminen“, erklärte die Schleizerin.

Der 4. Juni wurde von ihr als neuer Termin für den Vortrag von Axel Brümmer und Peter Glöckner „Weltsichten - 30 Jahre danach“ genannt. „Karat“ kommt wie oben bereits erwähnt am 29. Oktober. Am 27. September ist das Johann-Strauß-Ensemble Leipzig unter Leitung von Anke Rehfeld zu Gast im Aparthotel „Am Rennsteig“ in Wurzbach.

Keine neuen Termine gibt es gegenwärtig für den „Schäferstadl“, für das Oschitzer Blasmusikfest (das findet erst 2021 wieder statt) und das für den 19. April geplante Galakonzert der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach.

Weitere Informationen gibt es für Interessierte unter Tel.: (03663) 461108 oder im Internet unter www.wisentahalle.de