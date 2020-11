Alsmannsdorfer Keramikerin bietet Weihnachtsmarkt-Alternative

Keramikerin Annekatrin Räthe-Schönert bietet in ihrer Ladenwerkstatt in Alsmannsdorf in der Vorweihnachtszeit auch Buchkunst von Antje Heubach, Schmuck von Karien Vervoort und Porzellan von Gunnar Jakobson an.

Für Keramikerin Annekatrin Räthe-Schönert war 2020 ein schlechtes Jahr. Acht der zehn geplanten Kunsthandwerkermärkte, auf denen sie ihre Erzeugnisse verkaufen wollte, fielen coronabedingt ersatzlos aus; jetzt auch noch die Weihnachtsmärkte. Um Schadensbegrenzung bemüht, bietet sie in der Vorweihnachtszeit dienstags bis samstags in ihrer Ladenwerkstatt in Alsmannsdorf auch Kunsthandwerk ihrer Berufskollegen an.