Kfz-Zulassungsstelle in Schleiz vorübergehend geschlossen

25.02.2021, 13:38

Schleiz/Pößneck. Weil Personal der Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt in Schleiz in Quarantäne ist, müssen künftige Termine entfallen. In Pößneck sei die Zulassungsstelle weiterhin erreichbar