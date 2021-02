Kitas und Schulen im Saale-Orla-Kreis öffnen auch nach dem Wochenende

Die zweite deutliche Zunahme an Corona-Infektionen in Folge treibt den Saale-Orla-Kreis nah an die nächste kritische Marke einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200. Zum Freitag wurde mit 43 Neuinfektionen der stärkste Tageszuwachs im Monat Februar registriert, teilt das Landratsamt mit.

Insgesamt gab es damit innerhalb einer Woche 155 Corona-Fälle im Saale-Orla-Kreis, was hochgerechnet auf die Einwohnerzahl eine Inzidenz von 193 ergibt. Insbesondere die Verantwortlichen in Kindergärten und Schulen, aber auch zahlreiche Eltern dürften die Entwicklung des Infektionsgeschehens mit Sorge verfolgen.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz oberhalb des festgelegten Grenzwerts von 200 müssen Kitas und Schulen in Thüringen wieder geschlossen werden. Für den Saale-Orla-Kreis stellt Landrat Thomas Fügmann (CDU) jedoch klar: „Selbst wenn wir am Wochenende die Marke von 200 überschreiten sollten, werden die Kinder am Montag nicht vor verschlossenen Türen stehen.“





Vorbereitungen sollen möglich sein

Das heißt: Sowohl die Kindergärten als auch die Grundschulen bleiben bis auf Weiteres im eingeschränkten Regelbetrieb, in den – wie seit längerem angekündigt – am Montag auch die Klassenstufen 5 und 6 wechseln. Dazu erklärt der Landrat weiter: „Wir wollen allen Beteiligten die Gelegenheit geben, im Fall der Fälle die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Für viele Eltern wäre es schwierig, am Wochenende kurzfristige Absprachen mit dem Arbeitgeber zu treffen und gegebenenfalls alternative Betreuungsmöglichkeiten zu finden.“ Auch die Umplanung der Abläufe in Kindergärten und Schulen sowie beim Schülerverkehr benötige Zeit.

Für eine erneute Schließung der Bildungseinrichtungen müsse zunächst eine Allgemeinverfügung durch das Landratsamt erarbeitet werden, die anschließend geprüft werden müsse und frühestens einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten könne, heißt es weiter vonseiten des Landratsamtes. Bislang seien das zwar nur Gedankenspiele für den Fall, dass sich das Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis tatsächlich weiter verschärft, doch die Gefahr sei real.

Neuinfektionen lassen Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis ansteigen

Am stärksten betreffen die zuletzt bekannt gewordenen Corona-Fälle die Städte Bad Lobenstein (7) und Neustadt (6) sowie die Einheitsgemeinde Remptendorf (4). Jeweils ein bis drei Neuinfektionen gab es zudem in Pößneck, Rosenthal, Saalburg-Ebersdorf, Schleiz, Tanna, Wurzbach sowie den Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück, Seenplatte und Triptis.